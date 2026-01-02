Language
    लखनऊ ऐशबाग स्टेशन पर रेलवे की चूक, प्लेटफॉर्म और कोच की गलत जानकारी से यात्रियों में मची भगदड़

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:01 AM (IST)

    लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन पर रेलवे की लापरवाही से यात्रियों को भारी परेशानी हुई। सीतापुर एलटीटी एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म बदलने और कोच गाइडेंस सिस्टम में गलत ...और पढ़ें

    Hero Image

    ऐशबाग स्टेशन पर अफरातफरी जैसी स्थिति बनी! जागरण

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। रेलवे की लापरवाही से गुरुवार रात ऐशबाग स्टेशन पर यात्रियों के बीच अफरातफरी जैसी स्थिति बन गई। रेलवे ने पहले तो सीतापुर एलटीटी एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म बदल दिया। इसके बाद कोच गाइडेंस सिस्टम में गलत जानकारी फीड कर दी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो अफरातफरी मच गई। ट्रेन के रवाना होते ही चेन पुलिंग हो गई। करीब 25 मिनट तक ट्रेन खड़ी रही।

    ट्रेन 12108 सीतापुर एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को गुरुवार को ऐशबाग स्टेशन के प्लेटफॉर्म एक पर आना था। रेलवे ने इस ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलकर तीन नंबर कर दिया। यात्री किसी तरह प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर पहुंचे। यहां कोच गाइडेंस सिस्टम पर इंजन की तरफ से जनरल के बाद स्लीपर बोगियों की लोकेशन बताई गई।

    ट्रेन रात 10.20 बजे प्लेटफॉर्म तीन पर आई तो इंजन की तरफ एसी बोगियां थीं और स्लीपर की बोगियां पीछे। मात्र 15 मिनट के ठहराव के चलते यात्रियों में अफरातफरी मच गई। यात्री आगे पीछे समान लेकर भागने लगे।

    ठीक 10.35 बजे सिग्नल मिलते ही ट्रेन रवाना होने लगी तो चेन पुलिंग हो गई। यात्री किसी तरह बैठे तो ट्रेन 11 बजे रात को रवाना हो सकी। इस बीच आरपीएफ ने किसी तरह स्थिति को संभाला और यात्रियों की मदद भी की।