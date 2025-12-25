लखीमपुर खीरी से होकर गुजरेगा पानीपत-गोरखपुर एक्सप्रेस-वे, दायरे में आएंगे करीब 64 गांव
भारत सरकार ने पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेस-वे परियोजना को हरी झंडी दी, जो लखीमपुर खीरी से होकर गुजरेगा। इसके दायरे में जिले की तीन तहसीलों के करीब 64 गांव ...और पढ़ें
संवाद सूत्र,जागरण लखीमपुर खीरी। भारत सरकार से बहुप्रतीक्षित पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेस-वे परियोजना को हरी झंडी दे दी गई है। यह एक्सप्रेस-वे लखीमपुर खीरी से होकर निकलेगा। इसके दायरे में तीन तहसीलों के करीब 64 गांव आएंगे।
बुधवार को इससे संबंधित पत्र इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने से जिलेवासियों को लखीमपुर का दिल्ली-एनसीआर से लेकर पूर्वांचल से सीधे जुडने और लखीमपुर के नया ट्रांसपोर्ट हब बनने का सपना साकार होते दिखने लगा है। परियोजना को मंजूरी मिलते ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने गांवों का चिंहाकन कराने की तैयारी तेज कर दी है।
एनएचआई के लोगों का कहना है कि पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेस-वे को मंजूरी मिल गई है। एक्सप्रेस-वे के निर्माण की जद में दर्जनों गांव आएंगे, जिनकी संख्या अभी 64 है। पहले चरण में इनका सत्यापन कराया जाएगा। इसके बाद कितनी जमीन की जरूरत होगी। इसका आंकलन होगा, जिसके बाद ही अधिग्रहण की कवायद शुरू होगी।
हांलाकि इस संबंध में एनएचएआई की ओर से एसडीएम को पत्र भेजकर जमीन का चिंहाकंन, सर्वे और अधिग्रहण की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है, जिससे किसानों और भूमि स्वामियों को नियमानुसार मुआवजा की प्रक्रिया पूरी कराई जा सकी।
मोहम्मदी होगा प्रवेश बिंदु, गोला लखीमपुर होकर गुजरेगा एक्सप्रेस-वे
इस एक्सप्रेस-वे का प्रवेश बिंदु मोहम्मदी में होना बताया जाता है, जो गोला और लखीमपुर से होकर गुजरेगा। इससे छोटी काशी में जहां धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो वहीं लखीमपुर से दिल्ली और गोरखपुर की दूरी कम होगी।
अभी तक लखीमपुर से दिल्ली का सफर 10 से 12 घंटे में पूरा होता है, लेकिन इसके बनने से पांच से छह घंटे में पूरा होगा। इसके अलावा अयोध्या, गोरखपुर के लिए भी सीधा, तेज और सुरक्षित सफर होगा।
