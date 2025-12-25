लखीमपुर खीरी से होकर गुजरेगा पानीपत-गोरखपुर एक्सप्रेस-वे, दायरे में आएंगे करीब 64 गांव

संवाद सूत्र,जागरण लखीमपुर खीरी। भारत सरकार से बहुप्रतीक्षित पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेस-वे परियोजना को हरी झंडी दे दी गई है। यह एक्सप्रेस-वे लखीमपुर खीरी से होकर निकलेगा। इसके दायरे में तीन तहसीलों के करीब 64 गांव आएंगे। बुधवार को इससे संबंधित पत्र इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने से जिलेवासियों को लखीमपुर का दिल्ली-एनसीआर से लेकर पूर्वांचल से सीधे जुडने और लखीमपुर के नया ट्रांसपोर्ट हब बनने का सपना साकार होते दिखने लगा है। परियोजना को मंजूरी मिलते ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने गांवों का चिंहाकन कराने की तैयारी तेज कर दी है।

एनएचआई के लोगों का कहना है कि पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेस-वे को मंजूरी मिल गई है। एक्सप्रेस-वे के निर्माण की जद में दर्जनों गांव आएंगे, जिनकी संख्या अभी 64 है। पहले चरण में इनका सत्यापन कराया जाएगा। इसके बाद कितनी जमीन की जरूरत होगी। इसका आंकलन होगा, जिसके बाद ही अधिग्रहण की कवायद शुरू होगी।