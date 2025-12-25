नगर निगम कार्यालय के चक्कर काटने का झंझट खत्म, अब Whatsapp पर मिलेगा हाउस और वाटर टैक्स का बिल
अयोध्या में अब नगर निगम कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। शहरवासी अब व्हाट्सएप पर ही हाउस और वाटर टैक्स का बिल प्राप्त कर सकेंगे। व्हाट्सएप पर ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण अयोध्या। संपत्ति कर जमा करने के लिए नगर निगम ने अपने करदाताओं को बड़ी सुविधा प्रदान की है। अब गृह, जल एवं सीवर कर से संबंधित बिल व्हाट्सएप के माध्यम से भी करदाताओं तक पहुंचेगा। व्हाट्सएप पर ही उन्हें बिल जमा करने का लिंक मिलेगा।
उसे क्लिक करके ऑनलाइन बिल जमा कर सकते हैं। नगर निगम की इस पहल से करीब 60 हजार लोग लाभान्वित होंगे। अभी तक ऑफलाइन के अतिरिक्त वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन एवं पीओएस मशीन के माध्यम से बिल जमा करने की सुविधा है।
बुधवार को महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी एवं नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से व्हाट्सएप से टैक्स जमा करने की सुविधा शुरू की है। महापौर ने कहा कि निगम का प्रयास है कि करदाताओं को टैक्स जमा करने के लिए कार्यालय तक नहीं दौड़ना पड़े।
उन्हें इतनी सुविधाएं प्रदान की जाएं कि वह घर बैठे समय पर टैक्स जमा कर दें। इसी उद्देश्य से बैंक ऑफ बड़ौदा एवं मेटा के साथ मिलकर नगर निगम ने बिल वितरण एवं कर भुगतान की इस नई सेवा की शुरुआत की है।
नगर आयुक्त ने बताया कि सुविधाएं देने का ही प्रभाव है कि पिछले वित्तीय वर्ष में नगर निगम ने कर करेत्तर से 55 करोड़ रुपये आय प्राप्त की है। चालू वित्तीय वर्ष में यह आय 60 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त करने का लक्ष्य है। इसके लिए कर अनुभाग की टीम लगातार प्रयासरत है।
पीओएस मशीन से भी प्राप्त हो रहा भुगतान
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी गजेंद्र कुमार ने बताया कि टैक्स जमा कराने के लिए नगर निगम इस वर्ष अप्रैल से प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन की सुविधा भी शुरू की है। दस मशीनें टैक्स निरीक्षकों को उपलब्ध कराई गई हैं, जो डोर-टू-डोर जाकर करदाताओं को बिल जमा करने के लिए प्रेरित करने के साथ ही भुगतान भी प्राप्त कर रहे हैं।
टीम लगातार बकायेदारों से संपर्क कर उन्हें बिल भुगतान के लिए प्रेरित कर रही है। अब तक पीओएस मशीन से 14 हजार से अधिक कर दाताओं ने टैक्स जमा किया है।
