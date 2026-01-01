जंगल में घास काटने गए ग्रामीण को तेंदुए ने बनाया निवाला, झाड़ियों में मिला क्षत-विक्षत शव
लखीमपुर खीरी के धौरहरा में 55 वर्षीय ग्रामीण को तेंदुए ने मार डाला। गोंदी घास काटने गए ग्रामीण का क्षत-विक्षत शव खेत की झाड़ियों में मिला। हिंसक पशु न ...और पढ़ें
संवाद सूत्र जागरण, धौरहरा (लखीमपुर)। ग्राम मंगरौली मजरा सुजईकुंडा निवासी 55 वर्षीय सिराजुद्दीन मंगलवार की शाम खेतों में घूम रहे तेंदुए का शिकार बन गया। उसका क्षत-विक्षत शव बुधवार की सुबह खेत की झाड़ियों में मिला। घटना के बाद एक बार फिर खूनी तेंदुओं का खौफ क्षेत्र में दौड़ गया है।
ग्रामीण बताते हैं कि मंगलवार की शाम निजामुद्दीन का पुत्र सिराजुद्दीन दहौरा नाला के पास गोंदी (एक प्रकार की घास जिससे चटाई बनती है) काटने गया था। देर तक वह वापस नहीं लौटा तो तेंदुआ का शिकार बन जाने की आशंका के साथ घरवालों ने तलाश शुरू की और इसके लिए इंटरनेट पर सूचना और फोटो भी प्रसारित किया गया।
बुधवार को खेतों में तलाश कर रहे परिवारजनों को सिराजुद्दीन का अधखाया क्षत-विक्षत शव मिला, जिसकी कमर से नीचे का पूरा हिस्सा हिंसक पशु ने खा लिया था। शव मिलने की सूचना फैलते ही नाला किनारे सैकड़ों लोगों की भीड़ इकठ्ठा हो गई और पुलिस व वन विभाग को सूचना दी गई।
रेंजर नृपेंद्र चतुर्वेदी और एसओ रवींद्र सोनकर अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। रेंजर ने बताया कि पगचिन्हों से हिंसक पशु की पहचान तेंदुए के रूप में हुई है। तेंदुए के इस इलाके में मौजूद होने की सूचना है और उसे पकड़ने के लिए कैमरे और पिंजरा लगाया जाएगा।
