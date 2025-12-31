लखीमपुर खीरी में ई-रिक्शा चालकों के नगर पालिका में होंगे रजिस्ट्रेशन, पायलट प्रोजेक्ट के तहत वन-वे किए जाएंगे 4 रूट
लखीमपुर खीरी में नए रूट प्लान के विरोध के बाद ई-रिक्शा चालकों और प्रशासन के बीच बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि सभी ई-रिक्शा चालकों को एक महीने के भीतर नगर ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण लखीमपुर। नए साल से नए रूट प्लान को लेकर ई रिक्शा चालकों ने विरोध किया था। जिसको लेकर मंगलवार के दोपहर को तहसील सभागार में विधायक अमन गिरि, नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू, एसडीएम प्रतीक्षा त्रिपाठी, सीओ रमेश चंद तिवारी, तहसीलदार भीम चंद्र और अधिशासी अधिकारी संजय कुमार की मौजूदगी में बैठक हुई।
जिसमें निर्णय लिया गया कि ई-रिक्शा चालकों के नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे, लेकिन नए रूट प्लान को लेकर अभी उनको समय दिया जाए। सभी ई-रिक्शा चालक एक महीने के अंदर अपने दस्तावेज पूरे करके नगर पालिका में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें।
विधायक अमन गिरि ने प्रशासन और यातायात पुलिस से यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए पहले चार रूटों पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत एकल वाहन संचालन (वन-वे) किया जाए। इसके बाद समस्त मार्गों पर प्रोजेक्ट के अनुरूप प्रक्रिया लागू की जाएगी।
एसडीएम प्रतीक्षा त्रिपाठी ने बताया कि सभी मार्गों पर नाली के ऊपर का अतिक्रमण अभियान चलाकर हटाया जाएगा। हालांकि एक दिन पहले सोमवार की देर शाम विधायक अमन गिरि ने शिवम तिराहा स्थित शिवम कांप्लेक्स व्यापारियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया था। यहां ई -रिक्शा चालकों ने विधायक अमन गिरि से मिलकर समस्याओं के बारे में जानकारी दी।
