लखीमपुर खीरी में जगमगाएगी नहर की पटरी, लगाए जाएंगे 80 बिजली के पोल

    By Rakesh Mishra Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:17 AM (IST)

    लखीमपुर खीरी नगर पालिका छाउछ रजबहे की लगभग दो किलोमीटर लंबी पटरी पर 80 बिजली के पोल लगाकर पथ प्रकाश की व्यवस्था करेगी। इससे रात में आवागमन सुगम होगा औ ...और पढ़ें

    शहर के बीच से गुजरे छाउछ रजबहे की पटरी

    संवाद सूत्र, जागरण लखीमपुर। शहर की सड़कों को जगमगाने के बाद अब नगर पालिका ने छाउछ रजबहे की पटरी पर विकास कार्यों का नंबर लगाया है। लगभग दो किलोमीटर लम्बी इस नहर पटरी पर बिजली के करीब 80 पोल लगाकर पथ प्रकाश की व्यवस्था नगर पालिका की ओर से करवाई जाएगी।

    इसके लिए करीब 35 लाख रुपये का स्टीमेट बनाकर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। छाउछ रजबहे के किनारे बेहजम रोड से सीतापुर रोड स्थित गुरु नानक इंटर कॉलेज, फिर यहां से सीधे सेंट डान बास्को इंटर कॉलेज तक करीब दो किलोमीटर की पटरी पर रोशनी की व्यवस्था नगर पालिका करवाएगी।

    जिससे आने जाने में लोगों को समस्या न हो। काफी समय पहले इस नहर पटरी को शहर के अंदर की सड़कों का भार कम करने के लिए बनवाया गया था, लेकिन अभी तक इस पर पथ प्रकाश की व्यवस्था न होने से रात में आवागमन कम रहता है।

    अधिकतर इस नहर पटरी के किनारे बसे मुहल्लों व कालोनियों के लोग ही यहां से निकलते हैं, लेकिन अब शहर वासियों को यह सुविधा देने के लिए नगर पालिका ने शुरुआत कर दी है। इस पूरी नहर पटरी पर बिजली के करीब 80 पोल लगाए जाएंगे, इसके लिए 35 लाख रुपये का बजट बनाकर शासन को भेजा जा रहा है।

    ईओ नगर पालिका संजय कुमार ने बताया कि यह प्रस्ताव पास होने के बाद अगले महीने लोगों को इस रास्ते पर पथ प्रकाश की सुविधा मिल जाएगी।

