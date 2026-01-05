लखीमपुर खीरी में जगमगाएगी नहर की पटरी, लगाए जाएंगे 80 बिजली के पोल

संवाद सूत्र, जागरण लखीमपुर। शहर की सड़कों को जगमगाने के बाद अब नगर पालिका ने छाउछ रजबहे की पटरी पर विकास कार्यों का नंबर लगाया है। लगभग दो किलोमीटर लम्बी इस नहर पटरी पर बिजली के करीब 80 पोल लगाकर पथ प्रकाश की व्यवस्था नगर पालिका की ओर से करवाई जाएगी।

इसके लिए करीब 35 लाख रुपये का स्टीमेट बनाकर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। छाउछ रजबहे के किनारे बेहजम रोड से सीतापुर रोड स्थित गुरु नानक इंटर कॉलेज, फिर यहां से सीधे सेंट डान बास्को इंटर कॉलेज तक करीब दो किलोमीटर की पटरी पर रोशनी की व्यवस्था नगर पालिका करवाएगी।

जिससे आने जाने में लोगों को समस्या न हो। काफी समय पहले इस नहर पटरी को शहर के अंदर की सड़कों का भार कम करने के लिए बनवाया गया था, लेकिन अभी तक इस पर पथ प्रकाश की व्यवस्था न होने से रात में आवागमन कम रहता है।