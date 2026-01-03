लखीमपुर में बिजली कर्मचारी की हार्ट अटैक से मौत, नाराज साथी कर्मियों ने घेरी कोतवाली 

संवादसूत्र, जागरण, लखीमपुर। गढ़ी उपकेंद्र पर तैनात टीजी टू रामगोपाल राणा की रात करीब डेढ़ बजे हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह खबर जब विभागीय कर्मचारियों में फैली तो सभी आक्रोशित हो गए। सदर कोतवाली का घेराव कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि अधीक्षण अभियंता ब्रह्मपाल ने राम गोपाल राणा को मानसिक रूप से काफी परेशान कर रखा था।

शुक्रवार की शाम रामगोपाल राणा को निर्देश दिया गया कि अर्जुनपुरवा मुहल्ले में 10 बकायेदार उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काटना है। रामगोपाल राणा अपनी टीम के साथ अर्जुनपुरवा पहुंचे और उन्होंने सभी बकायदार कनेक्शनों की बिजली सप्लाई काट दी। रामगोपाल राणा कार्यवाही पूर्ण कर जब उपकेंद्र पर पहुंचे तो इसके बाद अधीक्षण अभियंता ने री-चेकिंग के लिए सहायक अभियंता अनिल चौरसिया और गढ़ी उपकेंद्र के एसडीओ की टीम गठित कर मौके पर भेज दिया।

सभी कनेक्शन काटे पाए गए, यह रिपोर्ट अधिकारियों ने अधीक्षण अभियंता को दी। इसके बाद अधीक्षण अभियंता ने राम गोपाल को सर्किल आफिस तलब किया। आरोप है कि अधीक्षण अभियंता ने विभागीय कार्यों को लेकर रामगोपाल को काफी फटकार लगाई।