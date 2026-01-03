लखीमपुर में बिजली कर्मचारी की हार्ट अटैक से मौत, नाराज साथी कर्मियों ने घेरी कोतवाली
लखीमपुर में गढ़ी उपकेंद्र के टीजी-2 रामगोपाल राणा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। साथी कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता ब्रह्मपाल पर मानसिक प्रताड़ना का आरो ...और पढ़ें
संवादसूत्र, जागरण, लखीमपुर। गढ़ी उपकेंद्र पर तैनात टीजी टू रामगोपाल राणा की रात करीब डेढ़ बजे हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह खबर जब विभागीय कर्मचारियों में फैली तो सभी आक्रोशित हो गए। सदर कोतवाली का घेराव कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि अधीक्षण अभियंता ब्रह्मपाल ने राम गोपाल राणा को मानसिक रूप से काफी परेशान कर रखा था।
शुक्रवार की शाम रामगोपाल राणा को निर्देश दिया गया कि अर्जुनपुरवा मुहल्ले में 10 बकायेदार उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काटना है। रामगोपाल राणा अपनी टीम के साथ अर्जुनपुरवा पहुंचे और उन्होंने सभी बकायदार कनेक्शनों की बिजली सप्लाई काट दी। रामगोपाल राणा कार्यवाही पूर्ण कर जब उपकेंद्र पर पहुंचे तो इसके बाद अधीक्षण अभियंता ने री-चेकिंग के लिए सहायक अभियंता अनिल चौरसिया और गढ़ी उपकेंद्र के एसडीओ की टीम गठित कर मौके पर भेज दिया।
सभी कनेक्शन काटे पाए गए, यह रिपोर्ट अधिकारियों ने अधीक्षण अभियंता को दी। इसके बाद अधीक्षण अभियंता ने राम गोपाल को सर्किल आफिस तलब किया। आरोप है कि अधीक्षण अभियंता ने विभागीय कार्यों को लेकर रामगोपाल को काफी फटकार लगाई।
सदर कोतवाली में नारेबाजी कर रहे बिजली कर्मियों का आरोप है कि अधीक्षण अभियंता ने रामगोपाल को न सिर्फ मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, बल्कि उन्हें जलील भी किया और निलंबित करने की धमकी दी। निलंबन की धमकी से रामगोपाल को सदमा पहुंचा और रात करीब साढ़े 10 बजे उन्हें अटैक पड़ गया। घर वाले रामगोपाल को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
यह भी पढ़ें- ईसानगर में अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवकों की मौत, एक घायल, बाइक से घर लौटते वक्त हुआ हादसा
शनिवार सुबह सदर कोतवाली पहुंचे बिजली कर्मचारी आक्रोशित होने लगे, लेकिन साथी कर्मचारियों के समझाने पर वह मान गए। नारेबाजी की और अधीक्षण अभियंता की गिरफ्तारी की मांग उठाई।
बिजली कर्मचारियों के कोतवाली घेरने की खबर पाकर सीओ सिटी विवेक तिवारी और सदर कोतवाल मौके पर आ गए। उन्होंने लोगों को समझाया और मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर लेकर जांच में जुट गई है। इधर, अधीक्षण अभियंता ब्रम्ह पाल का पक्ष है कि विभाग हित में वह कार्य कर रहे हैं। थोड़ी सख्ती बढ़ाई तो प्रताड़ना का निराधार आरोप लगाया जा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।