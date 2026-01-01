ईसानगर में अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवकों की मौत, एक घायल, बाइक से घर लौटते वक्त हुआ हादसा

संवादसूत्र, ईसानगर (लखीमपुर)। थाना क्षेत्र के इमलिया चौराहे के पास बाइक अज्ञात वाहन से टकरा गई । जिससे बाइक पर पर सवार दो युवकों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खमरिया में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार विवेक उर्फ भोला (17) पुत्र राजेंद्र कुमार , अंकुश (19)पुत्र संभू व शिवम् (18) निवासी ग्राम कटौली किसी काम से सिसैया गये थे। वापस होते समय करीब 8 बजे इनकी बाइक किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई। घटना में भोला व अंकुश की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि शिवम् मामूली रूप से घायल हो गया।