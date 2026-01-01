Language
    ईसानगर में अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवकों की मौत, एक घायल, बाइक से घर लौटते वक्त हुआ हादसा

    By Jagran News Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:27 PM (IST)

    इमलिया चौराहे के पास अज्ञात वाहन से बाइक की टक्कर में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सामुदाय ...और पढ़ें

    संवादसूत्र, ईसानगर (लखीमपुर)। थाना क्षेत्र के इमलिया चौराहे के पास बाइक अज्ञात वाहन से टकरा गई । जिससे बाइक पर पर सवार दो युवकों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खमरिया में भर्ती कराया गया है।

    जानकारी के अनुसार विवेक उर्फ भोला (17) पुत्र राजेंद्र कुमार , अंकुश (19)पुत्र संभू व शिवम् (18) निवासी ग्राम कटौली किसी काम से सिसैया गये थे। वापस होते समय करीब 8 बजे इनकी बाइक किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई। घटना में भोला व अंकुश की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि शिवम् मामूली रूप से घायल हो गया।

    सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसएसआई राजकुमार सरोज ने आवश्यक कार्यवाही पूरी करते हुए घायल शिवम् को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खमरिया में भर्ती कराया । थानाध्यक्ष निर्मल तिवारी ने बताया कि इनकी बाइक किस गाड़ी से टकराई है जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।