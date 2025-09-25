बच्चों को खेलों से जोड़ने के लिए होंगी प्रतियोगिताएं, फ्री में कर सकेंगे आवेदन

गुरु नानक स्पोर्ट्स अकादमी बच्चों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए 26 अक्टूबर को विलोबी मैदान में खेल प्रतियोगिता आयोजित करेगी। पांच से दस साल के बच्चे निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। प्रतियोगिता पांच वर्गों में होगी और विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। अकादमी का उद्देश्य बच्चों को मोबाइल से दूर कर शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देना है।

संवाद सूत्र, लखीमपुर। बच्चों में खेलों के प्रति लगाव पैदा करने के लिए गुरु नानक स्पोर्ट्स अकादमी खेल प्रतियोगिता कराएगी। इसमें शामिल होने के लिए बच्चे फ्री आवेदन कर सकेगें, जो निशुल्क मिलेगें। पांच वर्गों में आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिता में पांच से दस साल तक के के बच्चे प्रतिभाग कर सकेगें, जिनमें से तीन प्रथम विजेता को पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाएगा।

