    बच्चों को खेलों से जोड़ने के लिए होंगी प्रतियोगिताएं, फ्री में कर सकेंगे आवेदन

    By rakesh mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:19 PM (IST)

    गुरु नानक स्पोर्ट्स अकादमी बच्चों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए 26 अक्टूबर को विलोबी मैदान में खेल प्रतियोगिता आयोजित करेगी। पांच से दस साल के बच्चे निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। प्रतियोगिता पांच वर्गों में होगी और विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। अकादमी का उद्देश्य बच्चों को मोबाइल से दूर कर शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देना है।

    बच्चों को खेलों से जोड़ने के लिए होंगी प्रतियोगिताएं।

    संवाद सूत्र, लखीमपुर। बच्चों में खेलों के प्रति लगाव पैदा करने के लिए गुरु नानक स्पोर्ट्स अकादमी खेल प्रतियोगिता कराएगी। इसमें शामिल होने के लिए बच्चे फ्री आवेदन कर सकेगें, जो निशुल्क मिलेगें। पांच वर्गों में आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिता में पांच से दस साल तक के के बच्चे प्रतिभाग कर सकेगें, जिनमें से तीन प्रथम विजेता को पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाएगा।

    गुरु नानक स्पोर्ट्स अकादमी की बैठक में सचिव तृप्ति अवस्थी ने बताया कि मौजूदा समय में बच्चों का अधिकतर समय मोबाइल पर व्यतीत हो रहा है, जिससे वह खेल मैदानों से दूर होते जा रहे हैं, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है।

    इसीलिए एकेडमी 26 अक्टूबर की सुबह आठ बजे से विलोबी मैदान में खेल प्रतियोगिता कराएगी। इसमें शामिल होने के लिए बच्चों को न्यू पिंच मेंसवेयर, ऑक्सीजन इंस्टीट्यूट व यूनिवर्सल बुक स्टेार पर फ्री आवेदन फार्म मिलेगें।

    सचिव ने बताया कि खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता के साथ आना होगा। बैठकमें सेवक सिंह अजमानी, आरिफ रिजवी, सुजीत कुमार आदि मौजूद रहे।

