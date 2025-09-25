विशेष शिविर में 35 मत्स्य पालकों का बना किसान क्रेडिट कार्ड, 400 केसीसी बनाने का लक्ष्य

सुलतानपुर में मत्स्य पालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बनवाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 35 मत्स्य पालकों को केसीसी जारी किए गए। मुख्य कार्यपालक अधिकारी रमाकांत पांडेय ने बताया कि जनपद को इस वित्तीय वर्ष में 400 केसीसी बनाने का लक्ष्य है जिसमें से 145 लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है।

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। कलेक्ट्रेट परिसर में मत्स्य पालक विकास अभिकरण कार्यालय के समक्ष किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए बुधवार को विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस दाैरान गारवपुर के जयप्रकाश, भिटौरा के रामसिंह, मायंग के धर्मेंद्र कुमार, अनापुर नरायनगंज की शोभावती व भगौतीपुर की भारती सहित 35 मत्स्य पालकों का केसीसी बनाया गया। जनपद को चालू वित्तीय वर्ष में 400 केसीसी बनाने का लक्ष्य दिया गया है।

सितंबर में 160 मत्स्य पालकों को केसीसी से लाभान्वित करने का लक्ष्य दिया गया है। इसके सापेक्ष अब तक 145 लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। ऐसा दावा मुख्य कार्यपालक अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण रमाकांत पांडेय ने किया है।