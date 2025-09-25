Language
    विशेष शिविर में 35 मत्स्य पालकों का बना किसान क्रेडिट कार्ड, 400 केसीसी बनाने का लक्ष्य

    By sanjay tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 04:36 PM (IST)

    सुलतानपुर में मत्स्य पालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बनवाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 35 मत्स्य पालकों को केसीसी जारी किए गए। मुख्य कार्यपालक अधिकारी रमाकांत पांडेय ने बताया कि जनपद को इस वित्तीय वर्ष में 400 केसीसी बनाने का लक्ष्य है जिसमें से 145 लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है।

    शिविर में 35 मत्स्य पालकों का बना किसान क्रेडिट कार्ड।

    जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। कलेक्ट्रेट परिसर में मत्स्य पालक विकास अभिकरण कार्यालय के समक्ष किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए बुधवार को विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस दाैरान गारवपुर के जयप्रकाश, भिटौरा के रामसिंह, मायंग के धर्मेंद्र कुमार, अनापुर नरायनगंज की शोभावती व भगौतीपुर की भारती सहित 35 मत्स्य पालकों का केसीसी बनाया गया। जनपद को चालू वित्तीय वर्ष में 400 केसीसी बनाने का लक्ष्य दिया गया है।

    सितंबर में 160 मत्स्य पालकों को केसीसी से लाभान्वित करने का लक्ष्य दिया गया है। इसके सापेक्ष अब तक 145 लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। ऐसा दावा मुख्य कार्यपालक अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण रमाकांत पांडेय ने किया है।

    इस समय किसान दुर्घटना बीमा का भी ऑनलाइन पंजीयन चल रहा है। उसके लिए पंजीयन करने वाले किसानों को प्रमाण पत्र दिया गया। कूरेभार ब्लाक प्रमुख रीना सिंह के पति नवनीत सिंह सोनू ने शोभावती के पति विजय कुमार को किसान दुर्घटना बीमा का प्रमाण पत्र दिया।

    केसीसी से यह मिलेगा लाभ

    मत्स्य पालन के लिए सात प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ऋण मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा दो प्रतिशत को ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। समय पर भुगतान करने वाले पालकों को अनुदान मिलेगा।

    आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। दुर्घटना बीमा का भी लाभ मिलेगा। केसीसी के लिए आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मत्स्य पालन से संबंधित प्रमाण पत्र की जरूरत होगी।

