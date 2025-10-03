Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत बंद का आह्वान और जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट रही पुलिस, PAC भी रही तैनात

    By rakesh mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:02 PM (IST)

    लखीमपुर खीरी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर पुलिस प्रशासन सतर्क रहा। हालांकि बोर्ड ने हिंदू त्योहारों के कारण बंद वापस ले लिया फिर भी मस्जिदों पर सुरक्षा कड़ी रही। जुमे की नमाज पुलिस की मौजूदगी में अदा की गई और लोगों ने देश में अमन-चैन की दुआ की। खुफिया विभाग भी अलर्ट पर रहा।

    prefferd source google
    Hero Image
    कचेहरी रोड पर स्थित मस्जिद के बाहर मौजूद मिश्राना चौकी प्रभारी व अन्य।

    संवाद सूत्र, लखीमपुर। बरेली में हुए बवाल के बाद मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड की ओर से तीन अक्टूबर को भारत बंद का आह्वान किए जाने को लेकर शुक्रवार को पुलिस प्रशासन बेहद चौकन्ना रहा। एहतियात के तौर पर जुमे की नमाज के समय मस्जिदों पर पुलिस से लेकर पीएसी का पहरा रहा। हालांकि मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने हिंदू त्योहारों का हवाला देते हुए बंद के आह्वान को वापस ले लिया था। इसके बावजूद शहर से लेकर जिले भर की मस्जिदों में पुलिस की मौजूदगी में नमाज अदा की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरेली में हुए बवाल के बाद से जिले में भी चौकसी बरकरार है। उधर, मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड की ओर से जुमे के दिन भारत बंद का आह्वान होने से पुलिस प्रशासन से लेकर खूफिया विभाग अलर्ट हो गया। उधर, खीरी कस्बे में पुलिस के साथ पीएसी भी डेरा डाले है। इसकी वजह वक़्फ़ संशोधन कानून के विरोध में तीन अक्टूबर को मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड का भारत बंद का आह्वान था। हालांकि बोर्ड सदस्यों ने भारत बंद का स्थगित कर इंटरनेट मीडिया पर इसका प्रचार भी करना शुरू कर दिया थ। बोर्ड सदस्यों के मुताबिक हिंदू त्योहारों को लेकर यह निर्णय लिया गया है। अगली तारीख बाद में घोषित होगी।

    मोहम्मदी: जुमे की नमाज शुक्रवार को पुलिस की मौजूदगी में अदा हुई। क्षेत्र की मस्जिदों में लोगों ने नमाज अदा कर अल्लाह से देश में अमन चैन और वतन की खुशहाली की दुआ की। इस दौरान मस्जिदों के बाहर एसडीएम, सीओ से लेकर तहसीलदार, प्रभारी निरीक्षक, क्राइम इंस्पेक्टर आदि मौजूद रहे।

    यह भी पढ़ें- यूपी का ये जिला ई-खसरा पड़ताल में टॉप 39 में पहुंचा, DM की सख्त मॉनिटरिंग से मिली बड़ी उपलब्धि