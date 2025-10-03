भारत बंद का आह्वान और जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट रही पुलिस, PAC भी रही तैनात

लखीमपुर खीरी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर पुलिस प्रशासन सतर्क रहा। हालांकि बोर्ड ने हिंदू त्योहारों के कारण बंद वापस ले लिया फिर भी मस्जिदों पर सुरक्षा कड़ी रही। जुमे की नमाज पुलिस की मौजूदगी में अदा की गई और लोगों ने देश में अमन-चैन की दुआ की। खुफिया विभाग भी अलर्ट पर रहा।

संवाद सूत्र, लखीमपुर। बरेली में हुए बवाल के बाद मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड की ओर से तीन अक्टूबर को भारत बंद का आह्वान किए जाने को लेकर शुक्रवार को पुलिस प्रशासन बेहद चौकन्ना रहा। एहतियात के तौर पर जुमे की नमाज के समय मस्जिदों पर पुलिस से लेकर पीएसी का पहरा रहा। हालांकि मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने हिंदू त्योहारों का हवाला देते हुए बंद के आह्वान को वापस ले लिया था। इसके बावजूद शहर से लेकर जिले भर की मस्जिदों में पुलिस की मौजूदगी में नमाज अदा की गई।

बरेली में हुए बवाल के बाद से जिले में भी चौकसी बरकरार है। उधर, मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड की ओर से जुमे के दिन भारत बंद का आह्वान होने से पुलिस प्रशासन से लेकर खूफिया विभाग अलर्ट हो गया। उधर, खीरी कस्बे में पुलिस के साथ पीएसी भी डेरा डाले है। इसकी वजह वक़्फ़ संशोधन कानून के विरोध में तीन अक्टूबर को मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड का भारत बंद का आह्वान था। हालांकि बोर्ड सदस्यों ने भारत बंद का स्थगित कर इंटरनेट मीडिया पर इसका प्रचार भी करना शुरू कर दिया थ। बोर्ड सदस्यों के मुताबिक हिंदू त्योहारों को लेकर यह निर्णय लिया गया है। अगली तारीख बाद में घोषित होगी।