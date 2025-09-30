Language
    यूपी का ये जिला ई-खसरा पड़ताल में टॉप 39 में पहुंचा, DM की सख्त मॉनिटरिंग से मिली बड़ी उपलब्धि

    By rakesh mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:02 PM (IST)

    लखीमपुर खीरी जिले ने ई-खसरा पड़ताल में उल्लेखनीय प्रगति की है। जिलाधिकारी की निगरानी में तेज़ी से काम करते हुए जिले ने कुछ ही दिनों में रैंकिंग में सुधार किया है। 5 अक्टूबर तक शत-प्रतिशत सर्वे कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें पंचायत सहायक और अन्य कर्मचारी जुटे हुए हैं। टीम वर्क से जिला शीर्ष श्रेणी में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है।

    ई-खसरा पड़ताल में जिले ने लगाई लंबी छलांग, अब 39वें स्थान पर।

    जागरण संवाददाता, लखीमपुर। ई-खसरा पड़ताल कार्य में जिले ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। जिले को कुल 10,70,356 गाटों का सर्वे करना था। बीते चार दिनों में 2,05,511 गाटों का सर्वे पूरा करते हुए अब तक 5,04,849 गाटों की पड़ताल की जा चुकी है। चार दिन पहले तक जिला 66वें स्थान पर था, लेकिन तेज रफ्तार से प्रगति करते हुए अब 39वें स्थान पर पहुंच गया है।

    यह उपलब्धि जिलाधिकारी की सख्त मॉनिटरिंग और सतत समीक्षा का परिणाम है। प्रतिदिन शाम पांच बजे जिलाधिकारी द्वारा सभी उप जिलाधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों, जिला पंचायत राज अधिकारी, उपायुक्त मनरेगा और उप कृषि निदेशक के साथ वीडियो कांफ्रेंस की जा रही है। इसी का असर रहा कि जिले ने चार दिनों में 27 पायदान की छलांग लगाई।

    जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पांच अक्टूबर तक शत-प्रतिशत सर्वे कार्य पूरा होना चाहिए। इस अभियान में पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, प्राविधिक सहायक, एटीएम, बीटीएम और निजी सर्वेयर को लगाया गया है। प्रशासनिक प्रयासों और टीम वर्क के चलते अब जिला प्रदेश की शीर्ष श्रेणी में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है।