नेपाल में वतन लौटने वालों की भीड़ बढ़ने से बॉर्डर पर लगा जाम, जांच पड़ताल में हो रही कड़ी मशक्कत

संवाद सूत्र, गौरीफंटा (लखीमपुर)। दशहरा का त्योहार जैसे जैसे निकट आ रहा है। नेपाल में बाहर से अपने वतन लौटने वालों की भीड़ बढ़ने लगी है। इसकी वजह से गौरीफंटा बार्डर पर कभी कभी जाम जैसे हालात बन जाते हैं। सुरक्षा में तैनात एजेंसियों के जवानों को लोगों की जांच पड़ताल में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।

गौरीफंटा बार्डर के दोनों ओर लगी सुरक्षा एजेसियां हर आने जाने वालों की आईडी कार्ड देखने के बाद ही आगे जाने दे रही हैं। भीड़ बढ़ने से लंबी कतार के चलते लोगों को परेशानियां तो हो रही हैं लेकिन सुरक्षा का हवाला देकर एसएसबी व पीएसी तथा पुलिस व कस्टम के जवान किसी को भी नहीं जाने दे रहे हैं। इसके लिए उनको कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ रही है।

नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रदेश के नागरिकों के लिए गौरीफंटा बार्डर से आना जाना सुगम होता है। इन दिनों भारत के विभिन्न राज्यों से हजारों लोग प्रतिदिन नेपाल पहुंच रहे हैं। सुबह से लेकर सूर्य अस्त होने तक दशहरा पर्व के लिए सामानों की खरीद फरोख्त के लिए भी नेपाली लोग आ जा रहे हैं। जिसके चलते बार्डर पर नेपाली नागरिकों की भीड़ बढ़ गई है। इसी दौरान भारत से नेपाल जाने वाले सैकड़ों मालवाहक वाहन भी बार्डर से गुजरते हैं जिससे और भी भीड़ लग जाती है।