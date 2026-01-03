यूपी रोडवेज का नया नियम: अब 25 सवारी होने पर ही चलेंगी बसें, यात्रियों को हो सकती है दिक्कत
परिवहन निगम ने राजस्व हानि रोकने के लिए नया नियम लागू किया है। अब बसें कम से कम 25 यात्री होने पर ही गंतव्य के लिए रवाना होंगी। पहले शाम-रात में कम सव ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कसया। परिवहन निगम ने राजस्व नुकसान को देखते हुए इसको कम करने के लिए नया कदम उठाया है। इसके अनुसार अब परिवहन निगम की कम से 25 यात्री होने पर ही गंतव्य के लिए रवाना होंगी। पहले बसें शाम व रात में निर्धारित समय पर कम सवारियों के बावजूद भी चलती थी। इससे राजस्व का नुकसान होता था। बसों को निर्धारित समय पर ही रवाना किया जाता था।
विभाग का तर्क है कि, दिन के समय यात्रियों की संख्या अच्छी होने से बस संचालन सुचारू रहता है और पर्याप्त आय भी हो जाती है। शाम होते ही यात्रियों की संख्या कम हो जाती है। कई बार तो बसों में दस से भी कम यात्री होते हैं, बसें चल देती थीं। फिर भी समय के पालन में बसों को भेजना पड़ता था। खाली या आधी खाली बसों के आवागमन से ईंधन खर्च बढ़ता गया और निगम को लगातार नुकसान झेलना पड़ा।
राजस्व हानि को रोकने के लिए शासन ने यह नई व्यवस्था लागू की है। डिपो में तैनात कर्मचारियों को भी इसके लिए निर्देशित किया गया है कि वह शाम और रात में यात्रियों की संख्या आकलन करने के बाद ही बसों को रवाना करें।
यह भी पढ़ें- कुशीनगर में भैंसहा पुल का मानचित्र जारी, 4.5 किमी लंबा पुल बदलेगा दियारा की तकदीर
नए नियम से यात्रियों को होगी परेशानी
शासन द्वारा लागू रोडवेज बस में कम से कम 25 सवारी होने के बाद गंतव्य के लिए रवाना हाेने वाला नियम से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ेगी। लंबी दूरी के लिए तो यह मानक ठीक है लेकिन लोकल मार्गों पर यात्रा करने वाले लोगों को गंतव्य तक जाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ेगा। -तुषारकांत मणि त्रिपाठी, अधिवक्ता
राजस्व नुकसान के चलते शासन द्वारा जारी किया गया निर्देश से नियमित यात्रा करने वाले लोगों को अब समय से पहले डिपो पहुंचना होगा। सबसे अधिक परेशानी उन्हें होगी जिन्हें गोरखपुर जाकर ट्रेन पकड़ना होगा। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए।-मधुसूदन यादव, यात्री
शासन द्वारा जारी किए गए आदेश का पालन कराया जा रहा है। कर्मियों को निगरानी के लिए लगाया गया है। कोशिश यही हो रही है कि किसी यात्री को परेशानी न झेलनी पड़े। वह समय से अपने गंतव्य को जा सके।- जयप्रकाश प्रधान, एआरएम, पडरौना डिपो
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।