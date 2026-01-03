यूपी रोडवेज का नया नियम: अब 25 सवारी होने पर ही चलेंगी बसें, यात्रियों को हो सकती है दिक्कत

जागरण संवाददाता, कसया। परिवहन निगम ने राजस्व नुकसान को देखते हुए इसको कम करने के लिए नया कदम उठाया है। इसके अनुसार अब परिवहन निगम की कम से 25 यात्री होने पर ही गंतव्य के लिए रवाना होंगी। पहले बसें शाम व रात में निर्धारित समय पर कम सवारियों के बावजूद भी चलती थी। इससे राजस्व का नुकसान होता था। बसों को निर्धारित समय पर ही रवाना किया जाता था।

विभाग का तर्क है कि, दिन के समय यात्रियों की संख्या अच्छी होने से बस संचालन सुचारू रहता है और पर्याप्त आय भी हो जाती है। शाम होते ही यात्रियों की संख्या कम हो जाती है। कई बार तो बसों में दस से भी कम यात्री होते हैं, बसें चल देती थीं। फिर भी समय के पालन में बसों को भेजना पड़ता था। खाली या आधी खाली बसों के आवागमन से ईंधन खर्च बढ़ता गया और निगम को लगातार नुकसान झेलना पड़ा।

राजस्व हानि को रोकने के लिए शासन ने यह नई व्यवस्था लागू की है। डिपो में तैनात कर्मचारियों को भी इसके लिए निर्देशित किया गया है कि वह शाम और रात में यात्रियों की संख्या आकलन करने के बाद ही बसों को रवाना करें।