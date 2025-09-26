Indian Railways News: 28 तक रद्द रहेगी सत्याग्रह एक्सप्रेस, होगी परेशानी

दशहरा के अवसर पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने गोरखपुर-नरकटियागंज रूट पर 28 सितंबर तक सत्याग्रह एक्सप्रेस समेत 20 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे का कहना है कि तीसरी लाइन के चालू होने और दोहरीकरण के काम के चलते यह फैसला लिया गया है। इस वजह से यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और व्यापारियों का कारोबार भी प्रभावित होगा।

संवाद सूत्र, पनियहवा। दशहरा के अवसर पर घर लौटने वाले यात्रियों की राह मुश्किल होगी। रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर-नरकटियागंज रूट पर चलने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन रद कर दिया है। 28 सितंबर तक सत्याग्रह एक्सप्रेस समेत 20 से अधिक ट्रेनों का संचालन स्थगित रहेगा। इसका असर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत देश के अन्य बड़े शहरों से घर लौटने वाले प्रवासियों पर पड़ेगा।

पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र की ओर से जारी विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया है कि गोरखपुर जंक्शन व डोमिनगढ़ स्टेशन के बीच तीसरी लाइन की कमिशनिंग, एनआइ व प्री-एनआइ और गोरखपुर व नकहा जंगल के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण एवं सीआरएस के निरीक्षण को लेकर मेगा ब्लाक का निर्णय लिया गया है। इसलिए गोरखपुर-नरकटियागंज रूट की गाड़ी संख्या 11573/11574 सत्याग्रह एक्सप्रेस, सवारी गाड़ी समेत 20 गाड़ियां नहीं चलेंगी।