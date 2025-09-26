Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Indian Railways News: 28 तक रद्द रहेगी सत्याग्रह एक्सप्रेस, होगी परेशानी

    By Ajay K Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:15 PM (IST)

    दशहरा के अवसर पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने गोरखपुर-नरकटियागंज रूट पर 28 सितंबर तक सत्याग्रह एक्सप्रेस समेत 20 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे का कहना है कि तीसरी लाइन के चालू होने और दोहरीकरण के काम के चलते यह फैसला लिया गया है। इस वजह से यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और व्यापारियों का कारोबार भी प्रभावित होगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र, पनियहवा। दशहरा के अवसर पर घर लौटने वाले यात्रियों की राह मुश्किल होगी। रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर-नरकटियागंज रूट पर चलने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन रद कर दिया है। 28 सितंबर तक सत्याग्रह एक्सप्रेस समेत 20 से अधिक ट्रेनों का संचालन स्थगित रहेगा। इसका असर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत देश के अन्य बड़े शहरों से घर लौटने वाले प्रवासियों पर पड़ेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र की ओर से जारी विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया है कि गोरखपुर जंक्शन व डोमिनगढ़ स्टेशन के बीच तीसरी लाइन की कमिशनिंग, एनआइ व प्री-एनआइ और गोरखपुर व नकहा जंगल के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण एवं सीआरएस के निरीक्षण को लेकर मेगा ब्लाक का निर्णय लिया गया है। इसलिए गोरखपुर-नरकटियागंज रूट की गाड़ी संख्या 11573/11574 सत्याग्रह एक्सप्रेस, सवारी गाड़ी समेत 20 गाड़ियां नहीं चलेंगी।

    कई एक्सप्रेस व सवारी गाड़ियों का रूट परिवर्तित किया गया है। छितौनी, पनियहवा व खड्डा के दुकानदारों और यात्रियों का कहना है कि त्योहार के समय रेल सेवाएं ठप होने से व्यापार पर भी असर पड़ेगा।

    यह भी पढ़ें- पूजा, दिवाली और छठ के लिए सीमांचल के रास्ते चलेगी 46 स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी राहत

    सामान लाने व ले जाने में दिक्कत होगी और यात्रियों को दोगुना किराया देकर निजी बसों का सहारा लेना पड़ेगा। संदीप यादव, आकाश मद्धेशिया, रामकृपाल, अतुल राज, संजय उपाध्याय, चंद्र प्रकाश तिवारी, मिंटू रौनियार आदि ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि कम से कम त्योहार के दौरान वैकल्पिक या स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। इससे घर लौट रहे प्रवासी व आमजन को आवागमन की सुविधा मिल सके।