पूजा, दिवाली और छठ के लिए सीमांचल के रास्ते चलेगी 46 स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी राहत
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने दुर्गा पूजा दिवाली और छठ के दौरान यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए किशनगंज से कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें किशनगंज कटिहार और अन्य शहरों को जोड़ेंगी। ये ट्रेनें सितंबर से दिसंबर 2025 तक चलेंगी। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन की ट्रेनों को भी चलाया जाएगा जिससे यात्रियों को सुविधा होगी।
संवाद सहयोगी, किशनगंज। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने विभिन्न मार्गों पर कई स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अधिसूचना जारी की है।
ये ट्रेनें त्योहारों के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त यात्रा सुविधाएं प्रदान करेंगी। स्पेशल ट्रेनें किशनगंज, कटिहार, सोनपुर, दौरम मधेपुरा, मनिहारी, अगरतला, धर्मनगर, न्यू तिनसुकिया, एसएमवीटी बेंगलुरु, अमृतसर, न्यू जलपाईगुड़ी, गोमती नगर, किशनगंज, नरकटियागंज, पटना, डिब्रूगढ़, गोरखपुर, सिलचर, नाहरलगुन, कोलकाता और गुवाहाटी जैसे महत्वपूर्ण गंतव्यों को जोड़ेंगी।
यह सेवा सितंबर और दिसंबर 2025 के बीच अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार दैनिक, साप्ताहिक और त्रि-साप्ताहिक आधार पर चलेंगी।
इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे अपने जोन से आवागमन करने वाली अन्य जोनल रेलवे के स्वामित्व वाली ट्रेनों का परिचालन कर यात्रियों की आवाजाही को भी सुविधाजनक बनाएगा।
इनमें मुंबई-कटिहार, एसएमवीटी बेंगलुरु-नारंगी, चर्लपल्ली-नाहरलगुन, शालिमार-रंगापाड़ा नॉर्थ, आगरा छावनी-जोगबनी, कोलकाता-न्यू जलपाईगुड़ी, हावड़ा-लामडिंग, आनंद विहार-जोगबनी और अन्य के बीच सेवाएं शामिल हैं।
फेस्टिव सीज़न के लिए कुल 23 जोड़ी (46 ट्रेनें) चलाई जाएंगी। इन स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत का उद्देश्य यात्रियों को आरामदायक यात्रा प्रदान करना और सुचारू आवागमन सुनिश्चित करना है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।