    कुशीनगर में नर्सरी से आठवीं तक के स्कूल 14 जनवरी 2026 तक बंद, शीतकालीन अवकाश घोषित

    By Ajay K Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 02:31 PM (IST)

    कुशीनगर में नर्सरी से कक्षा आठ तक के सभी स्कूलों में 31 दिसंबर से 14 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। बीएसए डॉ. रामजियावन मौर्य ने बताय ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता,पडरौना। उप्र शासन के आदेश के क्रम में नर्सरी से कक्षा आठ तक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। बीएसए डा.रामजियावन मौर्य ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिले के समस्त परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई व अन्य समस्त बोर्ड के हिंदी व अंग्रेजी-माध्यम के विद्यालयों में 31 दिसंबर से 14 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा।

    इस दौरान शिक्षक अभिलेख व अन्य सामान की सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाना सुनिश्चित करेंगे। इसमें स्थानीय कर्मी जैसे शिक्षामित्र, रसोइया नियमित रूप से स्कूल का भ्रमण करते रहेंगे। स्कूल की एक चाबी इनके पास रहेगी। ताकि आवश्यकता पर काम आ सके। इसी तरह स्कूल खुलने से पूर्व स्कूलों की सफाई सुनिश्चित कराएंगे।

    ठंड में ठिठूरे थे लोग,घर खंगाल ले गए चोर

    भीषड़ ठंड में महिला बच्चों संग कमरे में सो रही थी और जंगला तोड़ अंदर घुसे चोर घर खंगाल ले गए। महिला की शिकायत पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। विशुनपुरा के नरहवाडीह के राधेश्याम कुशवाहा रोजगार के सिलसिले में सउदी अरब में हैं। घर पर पत्नी, बच्चे व बुजुर्ग पिता रामप्रीत हैं।
     
    मंगलवार की रात भीषण ठंड में महिला बच्चों को लेकर कमरे में सोई थी। बुजुर्ग बाहर के कमरे में थे। सुबह जब जगे तो घर में सामान बिखरा देख अवाक रह गए। घर के पिछले हिस्से में लगी जाली तोड़कर घुसे चोर बाक्स व आलमारी तोड़ नकदी व जेवर उड़ा ले गए। एक बाक्स गायब मिला। गांव के बाहर गन्ने के खेत में बाक्स मिला। एसओ विनय मिश्र ने बताया कि जांच की जा रही, शीघ्र ही मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।