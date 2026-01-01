कुशीनगर में नर्सरी से आठवीं तक के स्कूल 14 जनवरी 2026 तक बंद, शीतकालीन अवकाश घोषित

ठंड में ठिठूरे थे लोग,घर खंगाल ले गए चोर

भीषड़ ठंड में महिला बच्चों संग कमरे में सो रही थी और जंगला तोड़ अंदर घुसे चोर घर खंगाल ले गए। महिला की शिकायत पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। विशुनपुरा के नरहवाडीह के राधेश्याम कुशवाहा रोजगार के सिलसिले में सउदी अरब में हैं। घर पर पत्नी, बच्चे व बुजुर्ग पिता रामप्रीत हैं।

मंगलवार की रात भीषण ठंड में महिला बच्चों को लेकर कमरे में सोई थी। बुजुर्ग बाहर के कमरे में थे। सुबह जब जगे तो घर में सामान बिखरा देख अवाक रह गए। घर के पिछले हिस्से में लगी जाली तोड़कर घुसे चोर बाक्स व आलमारी तोड़ नकदी व जेवर उड़ा ले गए। एक बाक्स गायब मिला। गांव के बाहर गन्ने के खेत में बाक्स मिला। एसओ विनय मिश्र ने बताया कि जांच की जा रही, शीघ्र ही मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।