कुशीनगर में नर्सरी से आठवीं तक के स्कूल 14 जनवरी 2026 तक बंद, शीतकालीन अवकाश घोषित
कुशीनगर में नर्सरी से कक्षा आठ तक के सभी स्कूलों में 31 दिसंबर से 14 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। बीएसए डॉ. रामजियावन मौर्य ने बताय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता,पडरौना। उप्र शासन के आदेश के क्रम में नर्सरी से कक्षा आठ तक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। बीएसए डा.रामजियावन मौर्य ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिले के समस्त परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई व अन्य समस्त बोर्ड के हिंदी व अंग्रेजी-माध्यम के विद्यालयों में 31 दिसंबर से 14 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा।
इस दौरान शिक्षक अभिलेख व अन्य सामान की सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाना सुनिश्चित करेंगे। इसमें स्थानीय कर्मी जैसे शिक्षामित्र, रसोइया नियमित रूप से स्कूल का भ्रमण करते रहेंगे। स्कूल की एक चाबी इनके पास रहेगी। ताकि आवश्यकता पर काम आ सके। इसी तरह स्कूल खुलने से पूर्व स्कूलों की सफाई सुनिश्चित कराएंगे।
