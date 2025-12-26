Kushinagar News: शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म, फिर मुकरा

संवाद सूत्र, नेबुआ नौरंगिया। एक युवती को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और बाद में शादी से मुकरने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें