Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kushinagar News: शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म, फिर मुकरा

    By Ajay K Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 12:35 PM (IST)

    कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया में एक युवती से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार ...और पढ़ें

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र, नेबुआ नौरंगिया। एक युवती को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और बाद में शादी से मुकरने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार पटहेरवा थाना के सेंदुरिया बुजुर्ग निवासी बैजू ने 2023 में नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती को प्रेमजाल में फंसाया। शादी का भरोसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब युवती ने शादी की बात कही तो मुकर गया।

    स्वजन द्वारा युवती की शादी दूसरी जगह तय करने पर आरोपित ने वहां भी शिकायत कर शादी तोड़वा दी। परेशान युवती एक सप्ताह पूर्व स्वजन संग थाने पहुंची और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।

    यह भी पढ़ें- कुशीनगर में धूप निकलने से लोगों को मिली राहत, शाम को फिर बढ़ी ठिठुरन

    गुरुवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि आरोपित फरार चल रहाा था। उसके गांव के समीप से उसको पकड़ा गया।