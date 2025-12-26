Kushinagar News: शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म, फिर मुकरा
कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया में एक युवती से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, नेबुआ नौरंगिया। एक युवती को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और बाद में शादी से मुकरने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया।
पुलिस के अनुसार पटहेरवा थाना के सेंदुरिया बुजुर्ग निवासी बैजू ने 2023 में नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती को प्रेमजाल में फंसाया। शादी का भरोसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब युवती ने शादी की बात कही तो मुकर गया।
स्वजन द्वारा युवती की शादी दूसरी जगह तय करने पर आरोपित ने वहां भी शिकायत कर शादी तोड़वा दी। परेशान युवती एक सप्ताह पूर्व स्वजन संग थाने पहुंची और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।
गुरुवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि आरोपित फरार चल रहाा था। उसके गांव के समीप से उसको पकड़ा गया।
