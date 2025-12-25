कुशीनगर में धूप निकलने से लोगों को मिली राहत, शाम को फिर बढ़ी ठिठुरन

जागरण संवाददाता, पडरौना। जनपद में लगभग एक सप्ताह से जारी भीषण ठंड और घने कोहरे के बीच गुरुवार को मौसम का मिजाज थोड़ा बदला हुआ नजर आया। पांच दिनों बाद आसमान साफ हुआ और धूप निकली। इससे कड़ाके की ठंड से आंशिक राहत मिली।

सुबह करीब सात बजे ही जब सूरज की किरणें बादलों को चीरकर धरती पर पहुंचीं तो बाजारों और गलियों में हलचल बढ़ गई। लोग छतों और पार्कों में धूप का आनंद लेते देखे गए। हालांकि धूप निकलने के बावजूद पारे में कोई विशेष वृद्धि दर्ज नहीं की गई। गलन बरकरार रही। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अधिकतम तापमान में मामूली सुधार जरूर हुआ, लेकिन न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से नीचे बना हुआ है। ऐसे में शाम चार बजते ही सूरज की तपिश कम होते ही ठंड ने फिर से जोर पकड़ लिया।