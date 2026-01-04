कुशीनगर में बिहार जा रही अवैध यूरिया की बड़ी खेप पकड़ी गई, दुकान का स्टॉक रजिस्टर सील
संवाद सूत्र, डिबनी बाजार। अवैध रूप से बिहार भेजी जा रही उर्वरक की खेप पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। दो वाहनों पर लदे 46 बोरी यूरिया और छह बोरी केमिकल को पुलिस ने जब्त कर लिया। वाहनों के चालक उर्वरक से संबंधित वैध कागजात नहीं दिखा पाए। एडीओ कृषि मामले की जांच कर रहे हैं। दुकान के स्टाक रजिस्टर को सील कर कब्जे में ले लिए हैं।
शनिवार को तमकुहीराज के डिबनी पुलिस चौकी प्रभारी अवनीश कुमार सिंह मातहतों संग क्षेत्र भ्रमण पर थे। लोकापट्टी व माधोपुर बुजुर्ग के पास उर्वरक लदे वाहनों को रोक जांच पड़ताल की तो कोई वैध कागजात नहीं मिला।
चालकों ने बताया कि परसौनी बाजार स्थित एक निजी दुकान से उर्वरक लादे गए हैं। चौकी प्रभारी दोनों वाहनों को चौकी ले आए। जिला कृषि अधिकारी डा. मेनका को दूरभाष पर जानकारी दी। कुछ ही समय में तमकुहीराज के एडीओ कृषि मदन गौतम पहुंचे।
वाहन चालकों के बताने के अनुसार संबंधित उर्वरक की दुकान पर पहुंच एडीओ ने जांच शुरू की। प्रथमदृष्टया स्टाक रजिस्टर, दुकान में उपलब्ध स्टाक व ई-पास मशीन की जांच की और मामले की जानकारी एसडीएम को दी।
उन्होंने बताया कि स्टाक रजिस्टर और भौतिक स्टाक का मिलान नहीं हो पाया है। इसलिए स्टाक रजिस्टर को सील कर दिया गया है। ई-पास मशीन का सत्यापन सोमवार को कराया जाएगा। जबकि दुकानदार का कहना है कि पकड़ी गई यूरिया किसानों को दी गई थी।
एडीओ कृषि ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। चौकी प्रभारी ने बताया कि उर्वरक लदे वाहनों को पकड़ विभाग काे सूचना दी गई है। विभाग की जांच के बाद आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
