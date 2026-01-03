कुशीनगर में अंडे के पैसे को लेकर हुई तू तू- मैं मैं, दुकानदार ने ग्राहक पर चाकू से किया हमला

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। अंडा खाने को लेकर ग्राहक व दुकानदार के बीच विवाद हो गया। इसमें दुकानदार ने चाकू से हमला कर ग्राहक को लहूलुहान कर दिया। प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस दुकानदार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

भरपटिया के 25 वर्ष के विनोद गुप्ता लबनिया चौराहे पर अंडे की दुकान चलाते हैं। शनिवार की शाम को पांच बजे लबनिया के ही 30 वर्ष के योगेंद्र गुप्त दुकान पर पहुंच आमलेट मांगे। खाने के बाद उन्होंने एक आमलेट और देने को कहा। इस पर विनोद ने पैसे की मांग की।

योगेंद्र ने दो आमलेट खाने के बाद भुगतान करने को कहा। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी होने लगी। इस बीच विनोद ने योगेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया। सिर व चेहरे पर चोट आने से लहूलुहान हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोगों को आते देख दुकानदार फरार हो गया।