    कुशीनगर में अंडे के पैसे को लेकर हुई तू तू- मैं मैं, दुकानदार ने ग्राहक पर चाकू से किया हमला

    By Dhaneswar Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:20 PM (IST)

    कुशीनगर के लबनिया चौराहे पर अंडे के पैसे को लेकर ग्राहक और दुकानदार में विवाद हो गया। दुकानदार विनोद गुप्ता ने ग्राहक योगेंद्र गुप्त पर चाकू से हमला क ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कुशीनगर। अंडा खाने को लेकर ग्राहक व दुकानदार के बीच विवाद हो गया। इसमें दुकानदार ने चाकू से हमला कर ग्राहक को लहूलुहान कर दिया। प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस दुकानदार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

    भरपटिया के 25 वर्ष के विनोद गुप्ता लबनिया चौराहे पर अंडे की दुकान चलाते हैं। शनिवार की शाम को पांच बजे लबनिया के ही 30 वर्ष के योगेंद्र गुप्त दुकान पर पहुंच आमलेट मांगे। खाने के बाद उन्होंने एक आमलेट और देने को कहा। इस पर विनोद ने पैसे की मांग की।

    योगेंद्र ने दो आमलेट खाने के बाद भुगतान करने को कहा। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी होने लगी। इस बीच विनोद ने योगेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया। सिर व चेहरे पर चोट आने से लहूलुहान हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोगों को आते देख दुकानदार फरार हो गया।

    उधर स्वजन योगेंद्र को सीएचसी तमकुहीराज ले गए। एसओ धीरेंद्र राय ने बताया कि दुकानदार को उसके घर से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तहरीर मिलने पर मामला दर्ज कर लिया जाएगा।