    पश्चिम से चले तस्करों के पैर, कुशीनगर में लगी कार्रवाई की बेड़ी

    By Pradumn Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 02:47 PM (IST)

    कुशीनगर पुलिस ने 2025 में अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 26 मुठभेड़ों में 36 बदमाश घायल हुए और 50 गिरफ्तार किए गए। इनमें 32 गो-तस्कर शामिल थे। ...और पढ़ें

    Hero Image

    12 माह में 26 एनकाउंटर, 36 को लगी गोली। जागरण

    प्रद्युम्न कुमार शुक्ल, पडरौना। अपराधियों पर पुलिस की कार्रवाई का डंडा बीते वर्ष में जमकर चला तो कुशीनगर में 12 महीनों में 26 मुठभेड़ हुई, जिसमें 36 अपराधी गोली से घायल हुए। 50 असलहे (पिस्टल-तमंचा) तथा 140 से अधिक कारतूस मिले। घायलों में 32 गो तस्कर शामिल हैं। ताबड़तोड़ कार्रवाई से लगभग 800 किलोमीटर दूर पश्चिम से चले तस्करों के पैर में पूरब के कुशीनगर में कार्रवई की बेड़ी लगी। मुठभेड़ में कुल 50 बदमाशों की गिरफ्तारी संग जनपद गोरखपुर रेंज में पहले पायदान पर है।

    तस्करी को लेकर शासन की संजीदगी के बाद कुशीनगर में पुलिस ने एनएच पर बिहार बार्डर तक कार्रवाई का ऐसा जाल बिछाया कि तस्करों का नेटवर्क ध्वस्त होता दिखा। इस पुलिसिया चौकसी के परिणाम भी सामने आए। एक जनवरी से 24 दिसंबर 2025 तक जिले के अलग-अलग थानों में 26 मुठभेड़ हुई।

    36 बदमाश गोली से घायल हुए। इस दौरान 50 बदमाश गिरफ्तार किए गए। घायलों में 32 गो-तस्कर, चार चोर, लूट की घटना में शामिल बदमाश शामिल हैं। असलहे व कारतूस बरामद हुए। इनमें रामपुर, सहारनपुर, मेरठ, आगरा, बरेली, गोरखपुर, महराजगंज, बस्ती, कुशीनगर आदि जनपदों के अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गोपालगंज के अपराधी शामिल थे। गोवंश की खेप लेकर बिहार जाते समय हुई मुठभेड़ में पुलिस ने इन्हें दबोचा।

    आंकड़े एक नजर में

    • मुठभेड़-26
    • घायल-36
    • कुल गिरफ्तारी-50

    गो तस्करी

    • दर्ज मामले-41(आंकड़े एक जनवरी से 24 दिसंबर 2025 तक के हैं)

    668 शराब तस्कर गिरफ्तार, 25 पर लगा गैंगस्टर
    शराब तस्करी रोकने में भी पुलिस कामयाब दिखी। एक जनवरी के 24 दिसंबर तक शराब तस्करी के 626 मुकदमे दर्ज कर 668 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 20 तस्करों के विरुद्ध गुंडा तथा 25 के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई हुई। गैंगस्टर की जद में आए शराब माफिया की 30 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त की गई।


    अपराध संग तस्करी में लिप्त बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बीते वर्ष मुठभेड़ में 36 अपराधी घायल हुए तो 50 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। अवैध शराब व मादक पदार्थ के तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई कर संपत्ति जब्त की गई।

    -

    -केशव कुमार,एसपी