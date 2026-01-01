पश्चिम से चले तस्करों के पैर, कुशीनगर में लगी कार्रवाई की बेड़ी

प्रद्युम्न कुमार शुक्ल, पडरौना। अपराधियों पर पुलिस की कार्रवाई का डंडा बीते वर्ष में जमकर चला तो कुशीनगर में 12 महीनों में 26 मुठभेड़ हुई, जिसमें 36 अपराधी गोली से घायल हुए। 50 असलहे (पिस्टल-तमंचा) तथा 140 से अधिक कारतूस मिले। घायलों में 32 गो तस्कर शामिल हैं। ताबड़तोड़ कार्रवाई से लगभग 800 किलोमीटर दूर पश्चिम से चले तस्करों के पैर में पूरब के कुशीनगर में कार्रवई की बेड़ी लगी। मुठभेड़ में कुल 50 बदमाशों की गिरफ्तारी संग जनपद गोरखपुर रेंज में पहले पायदान पर है।

तस्करी को लेकर शासन की संजीदगी के बाद कुशीनगर में पुलिस ने एनएच पर बिहार बार्डर तक कार्रवाई का ऐसा जाल बिछाया कि तस्करों का नेटवर्क ध्वस्त होता दिखा। इस पुलिसिया चौकसी के परिणाम भी सामने आए। एक जनवरी से 24 दिसंबर 2025 तक जिले के अलग-अलग थानों में 26 मुठभेड़ हुई।

36 बदमाश गोली से घायल हुए। इस दौरान 50 बदमाश गिरफ्तार किए गए। घायलों में 32 गो-तस्कर, चार चोर, लूट की घटना में शामिल बदमाश शामिल हैं। असलहे व कारतूस बरामद हुए। इनमें रामपुर, सहारनपुर, मेरठ, आगरा, बरेली, गोरखपुर, महराजगंज, बस्ती, कुशीनगर आदि जनपदों के अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गोपालगंज के अपराधी शामिल थे। गोवंश की खेप लेकर बिहार जाते समय हुई मुठभेड़ में पुलिस ने इन्हें दबोचा।