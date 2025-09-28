मन्नू देवान का दामाद था एनकाउंटर में ढेर इनामी पशु तस्कर जुबैर, यहां बना रखा था स्थाई मकान

गोरखपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी और इनामी पशु तस्कर जुबैर अहमद रामपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। जुबैर कुशीनगर के दुबौली में ससुराल में रहता था और पश्चिमी यूपी से बिहार-बंगाल तक तस्करी का नेटवर्क चलाता था। सिवान में उसने पशुओं के लिए बाड़ा बना रखा था। बलरामपुर में उस पर सिपाही पर हमले का आरोप था जिसके बाद उस पर मुकदमा भी दर्ज था।

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। गोरखपुर के पिपराइच के महुअचाफी गावं के छात्र दीपक गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपित रामपुर के शहर कोतवाली मुहल्ला मदीना खान का रहने वाला पशु तस्कर जुबैर अहमद कुशीनगर के सटे गोपलगंज के दुबौली तकिया गांव अपनी ससुराल में स्थाई निवास बना रखा था।

पश्चिमी यूपी से बिहार व बंगाल तक पशु तस्करी का जाल तैयार करने वाला जुबेर इनामी पशु तस्कर मन्नू देवान का दामाद था। इस पर हत्याकांड के बाद एक लाख रुपये का इनाम रखा गया था, जो शुक्रवार की रात रामपुर में एनकाउंटर में ढेर हो गया। हत्याकांड में उसका ससुर भी आरोपित था, सात दिन पूर्व उसने गोपालगंज कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था।

बिहार के गोपालगंज के गोपालपुर थाना के दुबौली तकिया गांव का इनामी पशु तस्कर मन्नू देवान (शाह) के घर दामाद के एनकाउंटर में मारे जाने की खबर पहुंची तो शनिवार को मातम पसर गया। जुबेर ने पश्चिमी यूपी से बिहार व बंगाल तक पशु तस्करी का बड़ा नेटवर्क दुबौली तकिया गांव के पशु तस्करों के सहयोग से संचालित करता था।

बिहार के सिवान जनपद के तेतहली गांव में तस्करी द्वारा लाए गए पशुओं को रखने के लिए एक बहुत बड़ा बाड़ा बना रखा था। पशु तस्कर जुबेर का नाम एक साल पूर्व तब सामने आया, जब बलरामपुर पुलिस ने सितंबर 2024 में तस्करी का मुकदमा दर्ज किया।