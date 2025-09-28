सीएम योगी ने प्रो. यूपी सिंह को दी श्रद्धांजलि, राजघाट पर हुआ अंतिम संस्कार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राजेन्द्र नगर में दिवंगत प्रो. यूपी सिंह के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रो. सिंह महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे और गोरखनाथ मठ के प्रमुख सेवकों में गिने जाते थे। उन्होंने 70 वर्षों से अधिक समय तक मठ की सेवा की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी थे।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार की सुबह 11:30 बजे राजेन्द्र नगर स्थित दिवंगत प्रो. यूपी सिंह के आवास पहुंचे। उन्होंने प्रो. सिंह के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

