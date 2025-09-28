सीएम योगी ने प्रो. यूपी सिंह को दी श्रद्धांजलि, राजघाट पर हुआ अंतिम संस्कार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राजेन्द्र नगर में दिवंगत प्रो. यूपी सिंह के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रो. सिंह महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे और गोरखनाथ मठ के प्रमुख सेवकों में गिने जाते थे। उन्होंने 70 वर्षों से अधिक समय तक मठ की सेवा की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी थे।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार की सुबह 11:30 बजे राजेन्द्र नगर स्थित दिवंगत प्रो. यूपी सिंह के आवास पहुंचे। उन्होंने प्रो. सिंह के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।
प्रो. यू.पी. सिंह महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष रहे। उन्हें गोरखनाथ मठ के प्रमुख सेवकों में गिना जाता था। बीते 70 वर्षों से अधिक समय तक उन्होंने मठ की सेवा की। मठ के हिसाब-किताब से लेकर शिक्षा परिषद से जुड़े विभिन्न कार्यों की देखरेख उनकी जिम्मेदारी रही।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रो. सिंह से गहरे रिश्ते रहे। उन्हें मुख्यमंत्री का करीबी माना जाता था। इससे पहले गोरखनाथ मठ के महंत और पूर्व सांसद महंत अवैद्यनाथ के भी वह विश्वस्त सहयोगियों में शामिल रहे।
श्रद्धांजलि देने वालों में प्रमुख रुप से आरएसएस प्रांत प्रचारक रमेश जी, एमएलसी डॉ धमेंद्र सिंह, खजनी विधायक श्रीराम चौहान, विधायक विमलेश पासवान, विधायक विपिन सिंह, संगीता यादव, सहजनवां विधायक प्रदीप शुक्ला, खजनी ब्लॉक प्रमुख अंशु सिंह, पूर्व छात्र नेता नीरज सिंह आदि लोग उपस्थित रहे।
