Kushinagar News: शादीशुदा युवक ने प्रेमिका के घर पहुंचकर खाया जहर, मौत

जागरण संवाददाता, हाटा। किसी बात से नाराज शादीशुदा युवक ने प्रेमिका के घर पहुंच कर जहर खा लिया। उपचार के दौरान बुधवार की देर मृत्यु हो गई। हाटा कोतवाली पुलिस का कहना है कि मुंह से झाग निकल रहा था, प्रथमदृष्टया जहर की बात ही सामने आ रही है।

जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा। प्रेमिका, उसकी मां व भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दूसरी ओर पत्नी का आरोप है प्रेमिका व उसके स्वजन ने पीटकर हत्या की है।

गोरखपुर के पिपराइच थाना के गांव नथुआ निवासी 35 वर्षीय सुग्रीव चौहान की शादी दस वर्ष पूर्व हाटा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में हुई थी, जो अब नगर क्षेत्र का वार्ड बन चुका है। तीन साल का एक पुत्र भी है। बताया जा रहा कि बीते कुछ महीनों से उसका हाटा कोतवाली के ही एक गांव की युवती से प्रेम प्रसंग भी चल रहा था।