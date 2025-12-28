Language
    कुशीनगर हाईवे पर 123 पशुओं की तस्करी का भंडाफोड़, पांच तस्कर गिरफ्तार

    By Pradumn Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:00 PM (IST)

    कुशीनगर में पुलिस ने फोरलेन पर दो कंटेनरों से 123 पशु (भैंस व पड़वा) बरामद किए और पांच तस्करों को गिरफ्तार किया। ये पशु बिहार के गोपालगंज से फैजाबाद व ...और पढ़ें

    मुरादाबाद व मेरठ जिले के रहने वाले हैं पकड़े गए तस्कर। जागरण

    जागरण संवाददाता, कुशीनगर। फोरलेन पर अलग-अलग जगहों से पुलिस ने कंटेनर से 123 पशु (भैंस व पड़वा) बरामद कर पांच तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्कर पशुओं की खेप बिहार के गोपालगंज से फैजाबाद व अयोध्या के जुबेरगंज ले जा रहे थे। मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पकड़े गए तस्कर मुरादाबाद व मेरठ जिले के रहने वाले हैं।

    हाटा कोतवाली पुलिस की एक टीम शनिवार की सुबह पांच बजे गश्त पर थी। तभी जानकारी हुई कि तस्कर पशुओं की खेप लेकर गोरखपुर की ओर जा रहे हैं। हाटा संवाददाता के अनुसार ढाढ़ा ओवरब्रिज पर पुलिस ने वाहनाें की चेकिंग शुरू कर दी।

    इस बीच हाटा की ओर से आए मुरादाबाद के नंबर लगे कंटेनर को रोक पुलिसकर्मियों ने तलाशी ली तो उस पर 20 भैंस, दो भैंसा व 50 पड़वे मिले। कंटेनर सवार तस्कर सोबीन निवासी सेरसखेड़ा थाना मुंडा पांडेय जिला मुरादाबाद, रहीशू, सरफू व आसिफ निवासी मंधियाई थाना सरधना जिला मेरठ के रूप में हुई।

    तस्करों ने बताया कि गोपालगंज से पशुओं को अयोध्या ले जा रहे थे। कसया संवाददाता के अनुसार फोरलेन पर पकवाइनार के सामने फाजिलनगर की ओर से आए हरियाणा के नंबर लगे कंटेनर को रोक पुलिस ने तलाशी ली तो क्रूरता पूर्वक बांध कर रखे गए 34 भैंस व 17 पड़वा बरामद हुए।

    एक तस्कर भी पकड़ा गया, जिसकी पहचान राजा उर्फ कल्लू निवासी खिरवा थाना सरधना जिला मेरठ के रूप में हुई। उसने बताया कि पशु बिहार के गोपालगंज में लोड हुए हैं और इन्हें अयोध्या के जुबेरगंज ले जाया जा रहा था।

    टीम में प्रभारी निरीक्षक संजय दूबे, थानाध्यक्ष अभिनव मिश्र, चौकी प्रभारी कुशीनगर सुजीत पांडेय, दारोगा आकाश दीप शुक्ल, आनंद मोहन यादव आदि शामिल रहे।

    सीओ कसया कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि फोरलेन व बिहार से जुड़े संपर्क मार्गों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। मुकदमा पंजीकृत कर तस्करों को न्यायालय ले जाया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।