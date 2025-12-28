कुशीनगर हाईवे पर 123 पशुओं की तस्करी का भंडाफोड़, पांच तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। फोरलेन पर अलग-अलग जगहों से पुलिस ने कंटेनर से 123 पशु (भैंस व पड़वा) बरामद कर पांच तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्कर पशुओं की खेप बिहार के गोपालगंज से फैजाबाद व अयोध्या के जुबेरगंज ले जा रहे थे। मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पकड़े गए तस्कर मुरादाबाद व मेरठ जिले के रहने वाले हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हाटा कोतवाली पुलिस की एक टीम शनिवार की सुबह पांच बजे गश्त पर थी। तभी जानकारी हुई कि तस्कर पशुओं की खेप लेकर गोरखपुर की ओर जा रहे हैं। हाटा संवाददाता के अनुसार ढाढ़ा ओवरब्रिज पर पुलिस ने वाहनाें की चेकिंग शुरू कर दी।

इस बीच हाटा की ओर से आए मुरादाबाद के नंबर लगे कंटेनर को रोक पुलिसकर्मियों ने तलाशी ली तो उस पर 20 भैंस, दो भैंसा व 50 पड़वे मिले। कंटेनर सवार तस्कर सोबीन निवासी सेरसखेड़ा थाना मुंडा पांडेय जिला मुरादाबाद, रहीशू, सरफू व आसिफ निवासी मंधियाई थाना सरधना जिला मेरठ के रूप में हुई।

तस्करों ने बताया कि गोपालगंज से पशुओं को अयोध्या ले जा रहे थे। कसया संवाददाता के अनुसार फोरलेन पर पकवाइनार के सामने फाजिलनगर की ओर से आए हरियाणा के नंबर लगे कंटेनर को रोक पुलिस ने तलाशी ली तो क्रूरता पूर्वक बांध कर रखे गए 34 भैंस व 17 पड़वा बरामद हुए।