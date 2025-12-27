कुशीनगर में तेज रफ्तार गन्ना लदे ट्रक की टक्कर से पत्नी की मौत, पति की हालत गंभीर

संवाद सूत्र, दाहूगंज। घर से बाजार रहे बाइक सवार दंपती को तेज रफ्तार गन्ना लदे ट्रक ने टक्कर मार दी। पत्नी ने उपचार के दौरान जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया तो पति की हालत गंभीर बनी हुई है। तमकुही-अहिरौली मार्ग पर शनिवार को दिन में दो बजे चखनी दुखी मिश्र के गांव के समीप हुई दुर्घटना के बाद चालक फरार हो गया। तमकुहीराज थाना पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया।

तरयासुजान थाना के मैरवा निवासी सर्वेश पांडेय पत्नी पलक पांडेय के साथ बाइक से तमकुहीराज बाजार की ओर जा रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार गन्ना लदे ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दिया। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए एंबुलेंस बुलाई। घायल दंपती को सीएचसी तमकुहीराज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने पलक की गंभीर स्थिति को देख हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।