Kushinagar News: नशे में धुत युवक ने किया युवती पर कुदाल से हमला, हालत गंभीर

लक्ष्मीगंज में एक युवती पर नशे में धुत युवक ने कुदाल से हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना उस समय हुई जब युवती अपनी सहेली के साथ फूल तोड़ने गई थी। आरोपी विवेक राजभर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घायल युवती का गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़िता के परिवार की जिम्मेदारी उसी पर है।

संवाद सूत्र, लक्ष्मीगंज। नशे में धूत युवक ने फूल तोड़ने गई युवती पर कुदाल से हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट आने से युवती अचेत हो गिर पड़ी। गोरखपुर के एक निजी हास्पिटल में उपचार चल रहा है। आरोपित को पकड़ पुलिस पूछताछ कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रामकोला के बडहरा बाबू गांव के टोला मौनही की 22 वर्षीय मीना उर्फ जोन्हा राजभर सहेली संग शुक्रवार की भोर में चार बजे गांव के समीप नहर की पटरी पर फूल तोड़ रही थी। तभी आए गांव के ही युवक ने अचानक कुदाल से उनके सिर पर प्रहार कर दिया।

शोर मचाते हुए दोनों वहां से तेजी से भागीं। कुछ ही दूर बाद मीना अचेत हो गिर पड़ी। साथ रही युवती का शोर सुनकर टहलने निकले लोग भाग कर आए तो घटना की जानकारी हुई। लोगों ने 112 नंबर पर सूचना दी। पीआरवी टीम अचेत पड़ी मीना को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामकोला ले गई।