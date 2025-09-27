Kushinagar News: नशे में धुत युवक ने किया युवती पर कुदाल से हमला, हालत गंभीर
लक्ष्मीगंज में एक युवती पर नशे में धुत युवक ने कुदाल से हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना उस समय हुई जब युवती अपनी सहेली के साथ फूल तोड़ने गई थी। आरोपी विवेक राजभर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घायल युवती का गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़िता के परिवार की जिम्मेदारी उसी पर है।
संवाद सूत्र, लक्ष्मीगंज। नशे में धूत युवक ने फूल तोड़ने गई युवती पर कुदाल से हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट आने से युवती अचेत हो गिर पड़ी। गोरखपुर के एक निजी हास्पिटल में उपचार चल रहा है। आरोपित को पकड़ पुलिस पूछताछ कर रही है।
रामकोला के बडहरा बाबू गांव के टोला मौनही की 22 वर्षीय मीना उर्फ जोन्हा राजभर सहेली संग शुक्रवार की भोर में चार बजे गांव के समीप नहर की पटरी पर फूल तोड़ रही थी। तभी आए गांव के ही युवक ने अचानक कुदाल से उनके सिर पर प्रहार कर दिया।
शोर मचाते हुए दोनों वहां से तेजी से भागीं। कुछ ही दूर बाद मीना अचेत हो गिर पड़ी। साथ रही युवती का शोर सुनकर टहलने निकले लोग भाग कर आए तो घटना की जानकारी हुई। लोगों ने 112 नंबर पर सूचना दी। पीआरवी टीम अचेत पड़ी मीना को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामकोला ले गई।
प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने मेडिकल कालेज गोरखपुर भेज दिया। वहां एक निजी हास्पिटल में वह भर्ती है। गांव के लोगों के अनुसार नशे का आदी है। घटना के समय भी वह नशे में धूत था। नशे का विरोध करने पर वह अपने पिता फूलबदन व मां मूज को भी पूर्व में मारपीट कर लहूलुहान कर चुका है।
यह भी पढ़ें- कुशीनगर में हाईवे पर खड़े ट्रक में बस ने मारी टक्कर, एक यात्री की मौत और चार गंभीर
विवेक तीन भाइयों में दूसरे नंबर का है। घर में भी उसके चलते रोज विवाद होता है। बड़ा भाई परिवार लेकर बाहर रहता है। गांव के लोगों से भी वह झगड़ता रहता है।
प्रभारी निरीक्षक आरपी सिंह ने बताया कि आरोपित विवेक राजभर को पकड़ कर पूछताछ की जा रही है। तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाएगा।
मीना पर ही है घर की जिम्मेदारी
हमले में घायल मीना घर के कामकाज से लेकर खेती-बाड़ी का काम भी देखती है। माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है। इकलौता भाई सुकई डेढ़ वर्ष से सउदी अरब में है। परिवार में भाभी चंदा व उनके तीन बच्चे हैं। मीना अविववाहित है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।