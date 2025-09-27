Language
    कुशीनगर में हाईवे पर खड़े ट्रक में बस ने मारी टक्कर, एक यात्री की मौत और चार गंभीर

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 09:59 AM (IST)

    कुशीनगर के हाटा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक यात्री की मौत हो गई और चार गंभीर रूप से घायल हो गए। गोरखपुर से तमकुही जा रही रोडवेज बस ने ढाढ़ा ओवरब्रिज के पास खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों को मेडिकल कॉलेज कुशीनगर रेफर कर दिया गया है।

    Hero Image
    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, हाटा (कुशीनगर)। कोतवाली क्षेत्र के ढाढ़ा ओवरब्रिज के समीप हाइवे पर खड़ी एक एक ट्रक में यात्रियों से भरी बस ने शनिवार की सुबह टक्कर मार दिया। जिससे बस में सवार एक यात्री की मौत हो गई। वहीं चार यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।

    गोरखपुर से तमकुही को जा रही रोडवेज की बस यूपी 53 एफटी 5851 शनिवार की सुबह पाच बजे ढाढ़ा ओवर ब्रिज के समीप पहुंची तो ओवरब्रिज के सटे पश्चिम हाईवे पर खड़ी ट्रक संख्या एचआर 55 ए जी 2290 में ठोकर मार दिया।

    टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बस में सवार जयराम प्रजापति 30 वर्ष पुत्र स्वामीनाथ निवासी धनौजी कला थाना पटहेरवा जिला कुशीनगर की मृत्यु हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल चार लोगों को सीएससी हाटा पहुंचाया गया।

    जहां प्राथमिक इलाज के बाद सभी को मेडिकल कॉलेज कुशीनगर रेफर कर दिया गया। गंभीर रूप से घायलों में अंशु कुमार शर्मा 17 वर्ष पुत्र अनिल कुमार शर्मा निवासी बरदहा बाजार थाना चौरा खास, राजेश पटेल 37 वर्ष पुत्र देवनारायण निवासी गुलहरिया बाजार थाना गौरी बाजार देवरिया, वकील अंसारी 30 वर्ष पुत्र इमामुद्दीन गांव छपरा थाना अहिरौली जिला कुशीनगर व पंकज गुप्ता 35 वर्ष पुत्र राम आशीष निवासी मठिया बकरियां थाना तमकुही रोड हैं।