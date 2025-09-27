कुशीनगर में हाईवे पर खड़े ट्रक में बस ने मारी टक्कर, एक यात्री की मौत और चार गंभीर

कुशीनगर के हाटा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक यात्री की मौत हो गई और चार गंभीर रूप से घायल हो गए। गोरखपुर से तमकुही जा रही रोडवेज बस ने ढाढ़ा ओवरब्रिज के पास खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों को मेडिकल कॉलेज कुशीनगर रेफर कर दिया गया है।

जागरण संवाददाता, हाटा (कुशीनगर)। कोतवाली क्षेत्र के ढाढ़ा ओवरब्रिज के समीप हाइवे पर खड़ी एक एक ट्रक में यात्रियों से भरी बस ने शनिवार की सुबह टक्कर मार दिया। जिससे बस में सवार एक यात्री की मौत हो गई। वहीं चार यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।

गोरखपुर से तमकुही को जा रही रोडवेज की बस यूपी 53 एफटी 5851 शनिवार की सुबह पाच बजे ढाढ़ा ओवर ब्रिज के समीप पहुंची तो ओवरब्रिज के सटे पश्चिम हाईवे पर खड़ी ट्रक संख्या एचआर 55 ए जी 2290 में ठोकर मार दिया।