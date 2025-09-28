Kushinagar News: थाने व चौकियों पर होगी गणना, तैनाती स्थल नहीं छोड़ सकेंगे पुलिसकर्मी

पडरौना में अब ड्यूटी के दौरान लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्ती होगी। एसपी के अनुसार थानों और चौकियों पर तैनात पुलिसकर्मियों की गिनती की जाएगी और अनुपस्थित पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य पुलिस की उपस्थिति सुनिश्चित करना अपराध पर नियंत्रण रखना और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। इससे पुलिसकर्मियों में जवाबदेही बढ़ेगी और नागरिकों का विश्वास भी बढ़ेगा।

जागरण संवाददाता, पडरौना। ड्यूटी के नाम पर मनमानी कर पर पुलिसकर्मी अब बच न सकेंगे। इनको चिह्नित करने के लिए थाने व चौकियों पर तैनात कर्मियों की गणना होगी। गैर हाजिर पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्य के समय पुलिस की उपस्थिति सुनिश्चित कराने कानून व्यवस्था प्रभावी बनाने को यह कदम उठाया गया है।

पुलिसकर्मियों को उनके दायित्वों के प्रति सजग करने के लिए एसपी ने यह कदम उठाया है। इसके तहत नियमित रूप से रात आठ बजे थानों व चौकियों पर पुलिसकर्मियों की गणना की जाएगी। ताकि, स्पष्ट हो सके कि कौन-कौन पुलिसकर्मी ड्यूटी पर मौजूद हैं और कौन गैरहाजिर।

ऐसा मानना है कि इससे थानों व चौकियों में पुलिस की उपलब्धता रहेगी। कार्य में भी तेजी आएगी। अपराध पर प्रभावी अंकुश लगेगा। नागरिकों का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा। गैरहाजिर पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पुलिस आफिस को दी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित पुलिसकर्मी के विरुद्ध कार्रवाई होगी।

एक साथ आदेश-निर्देश से अवगत होंगे थानेदार से सिपाही तक गणना के समय थानेदार, चौकी प्रभारी से लेकर सिपाही, दीवान तक नियमित रूप से थाने व चौकी पर उपस्थित होंगे। इनकी समूह में फोटो खींच कर जिले के ग्रुप में भेजा जाएगा। सीओ डीजी, एडीजी, डीआइजी व एसपी के आदेश-निर्देश की जानकारी साझा करेंगे।