Kushinagar News: थाने व चौकियों पर होगी गणना, तैनाती स्थल नहीं छोड़ सकेंगे पुलिसकर्मी
पडरौना में अब ड्यूटी के दौरान लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्ती होगी। एसपी के अनुसार थानों और चौकियों पर तैनात पुलिसकर्मियों की गिनती की जाएगी और अनुपस्थित पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य पुलिस की उपस्थिति सुनिश्चित करना अपराध पर नियंत्रण रखना और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। इससे पुलिसकर्मियों में जवाबदेही बढ़ेगी और नागरिकों का विश्वास भी बढ़ेगा।
जागरण संवाददाता, पडरौना। ड्यूटी के नाम पर मनमानी कर पर पुलिसकर्मी अब बच न सकेंगे। इनको चिह्नित करने के लिए थाने व चौकियों पर तैनात कर्मियों की गणना होगी। गैर हाजिर पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्य के समय पुलिस की उपस्थिति सुनिश्चित कराने कानून व्यवस्था प्रभावी बनाने को यह कदम उठाया गया है।
पुलिसकर्मियों को उनके दायित्वों के प्रति सजग करने के लिए एसपी ने यह कदम उठाया है। इसके तहत नियमित रूप से रात आठ बजे थानों व चौकियों पर पुलिसकर्मियों की गणना की जाएगी। ताकि, स्पष्ट हो सके कि कौन-कौन पुलिसकर्मी ड्यूटी पर मौजूद हैं और कौन गैरहाजिर।
ऐसा मानना है कि इससे थानों व चौकियों में पुलिस की उपलब्धता रहेगी। कार्य में भी तेजी आएगी। अपराध पर प्रभावी अंकुश लगेगा। नागरिकों का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा। गैरहाजिर पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पुलिस आफिस को दी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित पुलिसकर्मी के विरुद्ध कार्रवाई होगी।
प्राय: ऐसे मामले सामने आते हैं कि ड्यूटी के नाम पर पुलिसकर्मी अपना क्षेत्र छोड़ दूसरे क्षेत्र में परिचित आदि से मिलने चले जाते हैं। इस दशा में तत्काल आवश्यकता पड़ने पर वे समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। गणना होने से ऐसे पुलिसकर्मी थाना छोड़ कर बाहर जाने से बचेंगे। वहीं नशे के शौकीन पुलिसकर्मी भी मामला सार्वजनिक होने तथा कार्रवाई के भय से नशा करने से बचेंगे।
एक साथ आदेश-निर्देश से अवगत होंगे थानेदार से सिपाही तक
गणना के समय थानेदार, चौकी प्रभारी से लेकर सिपाही, दीवान तक नियमित रूप से थाने व चौकी पर उपस्थित होंगे। इनकी समूह में फोटो खींच कर जिले के ग्रुप में भेजा जाएगा। सीओ डीजी, एडीजी, डीआइजी व एसपी के आदेश-निर्देश की जानकारी साझा करेंगे।
इससे एसओ से सिपाही एक साथ अवगत हों सकेंगे। वहीं बीट सिपाही या दारोगा कार्य के दौरान आई समस्या बता सकेंगे। मामला अगर उच्चाधिकारियों के स्तर का है तो सीओ इसे अवगत कराएंगे। ताकि समाधान हो सके।
पुलिसिंग को प्रभावी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे थानों व चौकियों पर पुलिसकर्मियों की उपलब्धता बढ़ेगी और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। पुलिसकर्मियों में जवाबदेही बढ़ेगी। ड्यूटी के समय गैरहाजिर पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
-केशव कुमार, एसपी
