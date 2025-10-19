Language
    कौशांबी-चित्रकूट मार्ग पर सफर होगा आसान, दूरी 20 किमी होगी कम, यमुना पुल पर मार्च से शुरू हो सकता है आवागमन

    By RAJ KUMAR SRIVASTAVAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 07:09 PM (IST)

    कौशांबी में यमुना नदी पर बन रहे पुल से चित्रकूट की दूरी 25 किलोमीटर कम हो जाएगी। 81 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, और मार्च तक पुल के शुरू होने की संभावना है। इस पुल के बनने से लोगों के समय और पैसे दोनों की बचत होगी, क्योंकि अभी उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है या नाव से जाना पड़ता है।

    Hero Image

    कौशांबी के चक गुलाम आलम, कोसम इनाम में यमुना पर निर्माणाधीन पुल। जागरण              

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। जिले के लोगों को चित्रकूट आने-जाने के लिए नए साल (मार्च तक) में यमुना नदी पर एक और पुल मिल जाएगा। पुल का काम करीब 81 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इससे चित्रकूट की दूरी करीब 20 से 25 किलोमीटर कम हो जाएगी।

    चक गुलाम से चित्रकूट के बियावल घाट तक बन रहा पुल

    दोनों जनपदों की दूरी कम होने से लोगों के समय और खर्च (दोनों) की बचत होगी। दरअसल, लोगों की सुविधा के लिए शासन की ओर से कौशांबी विकास खंड क्षेत्र के चक गुलाम से चित्रकूट में बियावल घाट तक पुल का निर्माण कराया जा रहा है।

    सेतु निगम ने अप्रैल 2021 में शुरू कराया था निर्माण 

    चक गुलाम से चित्रकूट तक लगभग 116.97 करोड़ रुपये की लागत से 970.88 मीटर लंबे दो लेन पुल का निर्माण सेतु निगम द्वारा अप्रैल 2021 में शुरू कराया गया। शुरुआत में काम की रफ्तार ठीक थी, लेकिन बीच में शासन द्वारा बजट जारी न किए जाने के कारण काम की गति एकदम कुंद पड़ गई थी। इसकी वजह से पुल के निर्माण के लिए निर्धारित समय सीमा मार्च 2025 तक पूरा नहीं हो सकता था।

    क्या है विभागीय दावा 

    पिछले साल ही कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य समाप्त होने की समय सीमा बढ़ाने के लिए शासन को सेतु निगम के माध्यम से पत्र भेजा गया था। विभागीय दावे के मुताबिक अब तक लगभग 81 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है। इस पुल के चालू हो जाने से चित्रकूट और मध्य प्रदेश की दूरी लगभग 20 से 25 किमी कम हो जाने की संभावना है। अभी लोगों को राजापुर अथवा महिला घाट पर बने यमुना पुल व पाली घाट पर नाव के सहारे चित्रकूट आना-जाना पड़ता है। नाव से आने-जाने पर जान भी जोखिम में रहती है। 

    क्या कहते हैं सेतु निगम के अधिकारी 

    सेतु निगम के उप परियोजना प्रबंधक एसपी सिंह का कहना है कि पुल का निर्माण करीब 81 प्रतिशत पूरा हो गया है। काम तेजी से चल रहा है। मार्च 2026 तक पुल का संचालन शुरू हो जाने की संभावना है।

