UP Board Exam 2026 : आनलाइन प्रणाली के माध्यम से तय होंगे परीक्षा केंद्र, हाईस्कूल व इंटर बोर्ड परीक्षा में इस बार नई पहल

जागरण संवाददाता, कौशांबी। UP Board Exam 2026 माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के लिए इस बार परीक्षा केंद्र आनलाइन प्रणाली के माध्यम से तय किए जाएंगे। इसके लिए सभी विद्यालयों को परिषद की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ विद्यालय की आवश्यक सुविधाओं के फोटो और विवरण भी अपलोड करने होंगे।

परीक्षा केंद्र निर्धारण को मांगे जाएंगे आनलाइन आवेदन UP Board Exam 2026 यूपी बोर्ड हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारण के लिए आनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन के दौरान परिषद की वेबसाइट पर विद्यालयों की आधारभूत सूचनाओं को विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अपलोड किया जाएगा।

आवेदन में इनका देना होगा ब्योरा UP Board Exam 2026 विद्यालयों को आवेदन करते समय अपने यहां की आधारभूत सुविधाओं का पूरा ब्योरा अपलोड करना होगा। इसमें विद्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर, स्ट्रांग रूम, प्रश्नपत्र रखने के बाक्स और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी देना अनिवार्य होगा। ये प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होगी और 30 दिसंबर तक चलेगी। यूपी बोर्ड की सचिव भगवती सिंह ने मानकों के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के लिए जिलाधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र भेजा है। निर्देशों का कड़ाई से पालन कराए जाने को कहा है।

परीक्षा केंद्र में देनी होंगी ये सुविधाएं परीक्षा केंद्र पर क्लासरूम, स्ट्रांग रूम और गेट पर दोतरफा आवाज रिकार्ड करने वाले सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। इन कैमरों की रिकार्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रहनी चाहिए। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर हाईस्पीड इंटरनेट की सुविधा और प्रिंसिपल आफिस से अलग एक सुरक्षित स्ट्रांग रूम होना भी जरूरी है। स्कूलों को प्रश्नपत्रों के लिए डबल लाक वाले स्टील के अलमारी, चारदीवारी, आग से सुरक्षा के उपकरण, जनरेटर या इन्वर्टर के साथ बिजली की व्यवस्था, पीने के साफ पानी और लड़के-लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालयों की सुविधा भी देनी होगी।

नाइट विजन कैमरा अनिवार्य UP Board Exam 2026 प्रत्येक विद्यालय में दो नाइट विजन सीसीटीवी कैमरों से युक्त सुरक्षित स्ट्रांग रूम होना चाहिए। स्ट्रांग रूम में प्रश्नपत्रों के लिए चार डबल लाक वाले बाक्स व उत्तर पुस्तिकाओं के लिए अलग सुरक्षित स्थान की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा मुख्य द्वार और सभी परीक्षा कक्षों के बाहर दोनों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने होंगे। इंडियन-मेड डीवीआर का इस्तेमाल करना होगा।

डबल लाक की तीन नहीं होगीं चार आलमारी प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पर डबल लाकयुक्त चार आलमारियां रखी जाएंगी। वर्ष 2025 की परीक्षा में तीन अलमारियों की व्यवस्था थी। बाद में चौथी अलमारी की व्यवस्था अतिरिक्त प्रश्नपत्र के लिए कराई गई। इस बार शुरू से ही चार अलमारियों की व्यवस्था केंद्र व्यवस्थापकों को रखनी होगी। चौथी अलमारी में अतिरिक्त प्रश्नपत्र रखे जाएंगे।

डीएम होंगे जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति के अध्यक्ष केंद्र निर्धारण के लिए गठित समिति के जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे। पुलिस कमिश्नर/एसएसपी/एसपी द्वारा नामित पुलिस अधीक्षक स्तर के एक अधिकारी, बीएसए, एक एसडीएम, जिले के दो वरिष्ठ प्रधानाचार्य सदस्य होंगे। जबकि, डीआइओएस सदस्य सचिव होंगे।

सामूहिक नकल कराने वाले स्कूल नहीं बनेगें परीक्षा केंद्र जो स्कूल 2023 से 2025 के बीच सामूहिक नकल जैसी घटनाओं में शामिल पाए गए हैं या जिन्होंने गलत जानकारी दी है। उन्हें परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। हर परीक्षा केंद्र पर प्रतिदिन 250 से 2,200 छात्रों की परीक्षा कराई जा सकेगी। यह नई व्यवस्था परीक्षाओं को और भी निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।