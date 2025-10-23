कौशांबी में दहेज के लिए शौहर ने बीवी से तीन बार कहा तलाक, सरायअकिल में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज

संसू, जागरण, चायल (कौशांबी)। दहेज के लिए एक शौहर ने अपनी बीवी को तीन बार तलाक-तलाक-तलाक कहा। इस मामले में भुक्तभोगी महिला ने सरायअकिल थाने में अपने शौहर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। तलाक कहकर शौहर ने घर से निकाल दिया सरायअकिल क्षेत्र के बहुगरा गांव में तीन तलाक और दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया है। दहेज के लिए पति ने महिला को तीन बार तलाक कहकर घर से निकाल दिया। स्वजन ने भी पति का साथ दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

निकाह के बाद से ही ससुरालीजन करते थे परेशान बहुगरा गांव निवासी शाबका खातून पत्नी गुलाम मोहम्मद ने बताया कि करीब तीन साल पहले उसका निकाह हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति और ससुराल के लोग दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगे थे। एक वर्ष पूर्व पति की मांग पर उसकी बड़ी बहन ने ढाई लाख रुपये बैंक खाते में भेजे थे, बावजूद इसके प्रताड़ना जारी रही।