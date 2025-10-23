कौशांबी में दहेज के लिए शौहर ने बीवी से तीन बार कहा तलाक, सरायअकिल में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज
कौशांबी जिले के सरायअकिल इलाके में एक महिला ने अपने पति पर दहेज के लिए तीन बार तलाक कहने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस ने महिला की शिकायत पर पति और ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला तीन तलाक और दहेज उत्पीड़न से जुड़ा है।
संसू, जागरण, चायल (कौशांबी)। दहेज के लिए एक शौहर ने अपनी बीवी को तीन बार तलाक-तलाक-तलाक कहा। इस मामले में भुक्तभोगी महिला ने सरायअकिल थाने में अपने शौहर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है।
तलाक कहकर शौहर ने घर से निकाल दिया
सरायअकिल क्षेत्र के बहुगरा गांव में तीन तलाक और दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया है। दहेज के लिए पति ने महिला को तीन बार तलाक कहकर घर से निकाल दिया। स्वजन ने भी पति का साथ दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
निकाह के बाद से ही ससुरालीजन करते थे परेशान
बहुगरा गांव निवासी शाबका खातून पत्नी गुलाम मोहम्मद ने बताया कि करीब तीन साल पहले उसका निकाह हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति और ससुराल के लोग दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगे थे। एक वर्ष पूर्व पति की मांग पर उसकी बड़ी बहन ने ढाई लाख रुपये बैंक खाते में भेजे थे, बावजूद इसके प्रताड़ना जारी रही।
गाली-गलौज देकर मारपीट भी की
बुधवार की सुबह करीब 10 बजे पति गुलाम मोहम्मद ने गाली-गलौज कर मारपीट की, जिससे उसे चोटें आईं। इसी दौरान पति ने छोटे भाई असलम, ननद गुल्फ्सा बानो और सास जमीला बेगम के सामने तलाक-तलाक-तलाक कहकर संबंध तोड़ दिया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने घटना की तहरीर पुलिस को दी। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने चारों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।