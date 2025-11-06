Language
    कौशांबी में चौरीचौरा ट्रेन को आते देख रेलवे ट्रैक पर लेटी किशोरी, दर्दनाक मौत, कक्षा आठ की छात्रा काफी देर से टहल रही थी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:50 PM (IST)

    कौशांबी में एक दर्दनाक घटना हुई, जहाँ एक छात्रा ने चौरीचौरा ट्रेन के सामने रेलवे ट्रैक पर लेटकर आत्महत्या कर ली। कक्षा आठ में पढ़ने वाली निशा देवी नामक यह छात्रा दिल्ली-कोलकाता रूट पर स्थित भटपुरवा में काफ़ी देर से टहल रही थी। लोगों ने उसे टोका भी, पर उसने कुछ नहीं कहा। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और परिवार वाले मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    कौशांबी के कोखराज इलाके में छात्रा की मौत के बाद पुलिस व जुटे लोग। 

    संसू, जागरण, भरवारी (कौशांबी)। जनपद के कोखराज इलाके में दिल्ली-कोलकाता रेलमार्ग पर गुरुवार सुबह दर्दनाक घटना हुई। स्कूल ड्रेस में इधर-उधर टहल रही एक छात्रा चौरीचौरा ट्रेन को आते देख अचानक रेलवे लाइन पर लेट गई। इससे उसका शरीर दो टुकड़े में बंट गया। आसपास मौजूद लोगों को बचाने का मौका नहीं मिला। 

    स्कूल बैग में मिले आधार कार्ड से हुई शिनाख्त 

    घटना की सूचना पर आरपीएफ और कोखराज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। जांच-पड़ताल करने में स्कूल बैग में मिले आधार कार्ड से आत्महत्या करने वाली छात्रा की शिनाख्त हो सकी। जानकारी होने पर बिलखते हुए परिवार के लोग वहां पहुंचे। 

    कोखराज के महमदपुर गांव निवासी थी निशा देवी  

    पुलिस के अनुसार आत्महत्या करने वाली छात्रा की उम्र करीब 17 वर्ष थी। वह कक्षा आठ की छात्रा निशा देवी थी, जो कोखराज थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव की रहने वाली थी। मां मां शांति देवी व पिता अदालती हैं। पुलिस परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है, ताकि आत्महत्या का कारण ज्ञात हो सके। 

    साइकिल से पहुंची थी छात्रा

    घटना कोखराज थाना क्षेत्र के नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 स्थित केशव नगर के भटपुरवा की है। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि घटना से पहले स्कूली छात्रा साइकिल से वहां पहुंची और काफी देर तक वहां टहल रही थी। 

    लोगों ने टहलते देखा तो पूछा, किसी से बात नहीं की

    कुछ लोगों ने उसको इस तरह टहलते देखा तो पूछताछ की, लेकिन उसने किसी से नहीं की। थोड़ी देर बाद चौरीचौरा एक्सप्रेस ट्रेन गुजरी तो छात्रा साइकिल छोड़कर दौड़ते हुए रेलवे लाइन पर लेट गई जिससे मौके पर ही मौत हो गई। 

