कौशांबी में दर्दनाक हादसा, सीढ़ी से सड़क पर गिरी दो वर्षीय बालिका, लोडर के कुचलने से चली गई जान, चालक फरार
कौशांबी के गोपसहसा गांव में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक दो साल की बच्ची की लोडर से कुचलकर मौत हो गई। बच्ची घर के बाहर खेलते समय सीढ़ी से ...और पढ़ें
संसू, जागरण, बारा (कौशांबी)। कौशांबी थाना क्षेत्र के गोपसहसा गांव में रविवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। लोडर की चपेट में आकर दो वर्षीय बालिका की मौत हो गई। बालिका खेलते वक्त घर के बाहर बनी सीढ़ी से गिरकर सड़क पर गिरी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोडर कब्जे में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
गोपसहसा गांव निवासी राम सिंह का घर सड़क के किनारे है। घर की उंचाई सड़क से ऊपर है। घर के चबूतरे तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनी है। रविवार सुबह राम सिंह की दो वर्षीय बेटी साक्षी चबूतरे पर खेल रही थी। इस दौरान वह सीढ़ी से नीचे सड़क पर आ गिरी।
इसी दौरान रास्ते से गुजर रहे लोडर की चपेट में आने से साक्षी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से स्वजन में कोहराम मच गया। हादसे के बाद लोडर चालक गाड़ी छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने टक्कर मारने वाले लोडर को कब्जे में लिया। इंस्पेक्टर केके यादव का कहना है कि स्वजन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर लोडर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
