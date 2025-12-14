कौशांबी में दर्दनाक हादसा, सीढ़ी से सड़क पर गिरी दो वर्षीय बालिका, लोडर के कुचलने से चली गई जान, चालक फरार

संसू, जागरण, बारा (कौशांबी)। कौशांबी थाना क्षेत्र के गोपसहसा गांव में रविवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। लोडर की चपेट में आकर दो वर्षीय बालिका की मौत हो गई। बालिका खेलते वक्त घर के बाहर बनी सीढ़ी से गिरकर सड़क पर गिरी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोडर कब्जे में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गोपसहसा गांव निवासी राम सिंह का घर सड़क के किनारे है। घर की उंचाई सड़क से ऊपर है। घर के चबूतरे तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनी है। रविवार सुबह राम सिंह की दो वर्षीय बेटी साक्षी चबूतरे पर खेल रही थी। इस दौरान वह सीढ़ी से नीचे सड़क पर आ गिरी।