Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कौशांबी में दर्दनाक हादसा, सीढ़ी से सड़क पर गिरी दो वर्षीय बालिका, लोडर के कुचलने से चली गई जान, चालक फरार

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 05:29 PM (IST)

    कौशांबी के गोपसहसा गांव में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक दो साल की बच्ची की लोडर से कुचलकर मौत हो गई। बच्ची घर के बाहर खेलते समय सीढ़ी से ...और पढ़ें

    Hero Image

    कौशांबी में सड़क किनारे बने घर की सीढ़ी से गिरी बालिका को लोडर वाहन ने कुचल दिया।

    संसू, जागरण, बारा (कौशांबी)। कौशांबी थाना क्षेत्र के गोपसहसा गांव में रविवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। लोडर की चपेट में आकर दो वर्षीय बालिका की मौत हो गई। बालिका खेलते वक्त घर के बाहर बनी सीढ़ी से गिरकर सड़क पर गिरी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोडर कब्जे में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोपसहसा गांव निवासी राम सिंह का घर सड़क के किनारे है। घर की उंचाई सड़क से ऊपर है। घर के चबूतरे तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनी है। रविवार सुबह राम सिंह की दो वर्षीय बेटी साक्षी चबूतरे पर खेल रही थी। इस दौरान वह सीढ़ी से नीचे सड़क पर आ गिरी।

    इसी दौरान रास्ते से गुजर रहे लोडर की चपेट में आने से साक्षी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से स्वजन में कोहराम मच गया। हादसे के बाद लोडर चालक गाड़ी छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने टक्कर मारने वाले लोडर को कब्जे में लिया। इंस्पेक्टर केके यादव का कहना है कि स्वजन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर लोडर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- Prayagraj New Circle Rate : खेत खरीद कर प्लाटिंग की तो जुर्माना संग अतिरिक्त स्टांप शुल्क देना होगा, नए सर्किल रेट के सख्त नियम

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे पर जानलेवा हमला, लोहे के राड और बंदूक की बट से पिटाई की गई