    कौशांबी में शिक्षक ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या, दिल्ली-हावड़ा रूट हुई घटना, जान देने की वजह तलाश रही पुलिस

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 02:41 PM (IST)

    कौशांबी में एक शिक्षक ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। दिल्ली-हावड़ा रूट पर मनोहरगंज स्टेशन के पास हुई इस घटना से सनसनी फैल गई। मृतक हीरालाल सरोज पश्चिम शरीरा के धवाड़ा गांव के निवासी थे और कंपोजिट विद्यालय बनी में कार्यरत थे। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। परिवार और साथी शिक्षकों में शोक की लहर है।

    कौशांबी के मनोहरगंज रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड करने वाले शिक्षक हीरालाल सरोज की फाइल फोटो। जागरण 

    संसू, जागरण, चंपहा (कौशांबी)। जनपद के पश्चिम शरीरा क्षेत्र में कंपोजिट विद्यालय के शिक्षक ने आत्महत्या कर लिया। वह दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर मनोहरगंज रेलवे स्टेशन के समीप ट्रेन के आगे कूद गए। इससे दर्दनाक मौत हो गई। बताते हैं कि उनका शरीर तीन हिस्सों में कट गया।

    पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के धवाड़ा गांव में रहने वाले 40 वर्षीय हीरालाल सरोज पुत्र सरजू प्रसाद  हीरालाल सरोज वर्ष 2019 में शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे। इन दिनों वह कंपोजिट विद्यालय बनी में कार्यरत थे। उनका विवाह वर्ष 2023 में डिहवा ओसा में हुआ था। डेढ़ वर्ष का एक छोटा पुत्र है। 

    बताया जाता है कि हीरालाल सरोज सोमवार शाम लगभग सात बजे मनोहरगंज रेलवे स्टेशन के समीप दिल्ली-हावड़ा रूट पर पहुंचे। कुछ ही देर में कोई ट्रेन उधर से गुजरने लगी तो उन्होंने उसके आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। घटना की सूचना मिलने पर संबंधित थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया। कपड़ों की तलाशी पर मिले पहचान पत्र के आधार पर पुलिस ने हादसे की जानकारी स्वजन को दी। परिवार के लोग बिलखते हुए घटनास्थल पर पहुंचे।

    पुलिस के अनुसार अभी तक आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के पीछे की वजह सामने आ सके। घर-परिवार के साथ ही हीरालाल सरोज के परिचितों और साथी शिक्षकों में शोक की लहर है।

