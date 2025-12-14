Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कौशांबी में युवक की हत्या, बोरे में शव भरकर गांव के सामने फेंककर भाग निकले बदमाश, नहीं हुई शिनाख्त

    By GURUDEEP TRIPATHIEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 05:05 PM (IST)

    कौशांबी जिले के सरायअकिल क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने शव को बोरे में भरकर मवई गांव के सामने फेंक दिया। राहगीरों द्वारा पुलिस को स ...और पढ़ें

    Hero Image

    कौशांबी के सरायअकिल इलाके में एक युवक का बोरे में शव मिलने के बाद जांच-पड़ताल करती पुलिस व जुटे लोग। जागरण 

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। जिले के सरायअकिल क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात हुई। एक युवक की हत्या कर बदमाश बोरे में शव भरकर सरायअकिल के मवई गांव के सामने फेंककर भाग गए। बोरे में शव मिलने की खबर मिलते पर पुलिस महकमे में खलबली मच गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि युवक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस इंटरनेट मीडिया की मदद से पहचान कराने का प्रयास कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

    कनैली पुलिस चौकी अंतर्गत मवई गांव के सामने रविवार सुबह एक बोरे में युवक का शव पड़ा था। उधर से गुजरने वाले राहगीरों की नजर पड़ी तो वह करीब पहुंचे और शव देख फौरन पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। इसके अलावा फाेरेंसिक टीम भी पहुंची। टीम साक्ष्य जुटा रही है। पुलिस हत्या की आशंका जताते हुए प्रकरण की जांच कर रही है।

    गुमशुदगी रिपोर्ट की होने लगी पड़ताल

    पुलिस शव की शिनाख्त कराने के लिए हर प्रयास कर रही है। आसपास के थाना में दर्ज गुमशुदगी रिपोर्ट की भी पड़ताल की जा रही है। इससे पुलिस शव का आसानी से शिनाख्त कराने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मौत का वास्तविक कारण क्या है।

    पुलिस ने शीघ्र राजपुाश का दिया आश्वासन 

    कनैली थाने की पुलिस ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही मामले का राजफाश कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- प्रतापगढ़ में तीन दिनों से गायब अधेड़ झाड़ियों के बीच कराहते मिले, इलाज के दौरान मौत, स्वजन ने हत्या का लगाया आरोप

    यह भी पढ़ें- जांच कहां हुई, दवाएं अस्पताल से मिल रही हैं कि नहीं...प्रतापगढ़ के अस्पतालों के निरीक्षण में मरीजों से ली गई जानकारी