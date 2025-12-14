कौशांबी में युवक की हत्या, बोरे में शव भरकर गांव के सामने फेंककर भाग निकले बदमाश, नहीं हुई शिनाख्त

जागरण संवाददाता, कौशांबी। जिले के सरायअकिल क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात हुई। एक युवक की हत्या कर बदमाश बोरे में शव भरकर सरायअकिल के मवई गांव के सामने फेंककर भाग गए। बोरे में शव मिलने की खबर मिलते पर पुलिस महकमे में खलबली मच गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि युवक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस इंटरनेट मीडिया की मदद से पहचान कराने का प्रयास कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य कनैली पुलिस चौकी अंतर्गत मवई गांव के सामने रविवार सुबह एक बोरे में युवक का शव पड़ा था। उधर से गुजरने वाले राहगीरों की नजर पड़ी तो वह करीब पहुंचे और शव देख फौरन पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। इसके अलावा फाेरेंसिक टीम भी पहुंची। टीम साक्ष्य जुटा रही है। पुलिस हत्या की आशंका जताते हुए प्रकरण की जांच कर रही है।

गुमशुदगी रिपोर्ट की होने लगी पड़ताल पुलिस शव की शिनाख्त कराने के लिए हर प्रयास कर रही है। आसपास के थाना में दर्ज गुमशुदगी रिपोर्ट की भी पड़ताल की जा रही है। इससे पुलिस शव का आसानी से शिनाख्त कराने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मौत का वास्तविक कारण क्या है।