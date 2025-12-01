SIR in Kaushambi : सर्वे के दौरान जनपद में 25,383 मतदाता मिले मृत, 6595 नहीं हो सके ट्रेस

जागरण संवाददाता, कौशांबी। SIR in Kaushambi जिले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का काम चार नवंबर से चल रहा है। बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) द्वारा मतदाताओं को शत-प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरित किया जा चुका है। सर्वे के दौरान कुल मतदाता 25,383 मृतक पाए गए हैं, 6595 मतदाता अनुपस्थित (अनट्रेस) मिले हैं, यानी बीएलओ के उनके घर जाने पर वह मिले नहीं हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मतदाता गणना प्रपत्र आकर भर सकते हैं SIR in Kaushambi इसी प्रकार 41,419 मतदाता दूसरे शहरों एवं राज्यों में स्थायी रूप से शिफ्ट हो गए हैं। बहरहाल, अनट्रेस मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने रोल बैक का विकल्प दिया है। इससे अगर वह यहां आकर अपना मतदाता गणना प्रपत्र भरना चाहें तो भर सकते हैं।

तीनों विधानसभा में कुल 12,20,792 मतदाता हैं SIR in Kaushambi जिले की तीनों विधानसभा (सिराथू, मंझनपुर व चायल) में कुल 12,20,792 मतदाता हैं। इन मतदाताओं का एसआइआर जिला प्रशासन द्वारा करवाया जा रहा है। इसके लिए कुल 1277 बूथों पर सर्वे के लिए 1277 बीएलओ तैनात किए गए हैं। पहले इसके लिए समय सीमा चार दिसंबर तय थी, लेकिन चुनाव आयोग ने अब एक सप्ताह के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। इससे जिला प्रशासन को काफी सहूलियत हुई है।

30 नवंबर तक 61.93% गणना प्रपत्र भरवाए गए हालांकि, 30 नवंबर तक कुल मतदाताओं में 7,560,95 (61.93 प्रतिशत) के गणना प्रपत्र बीएलओ द्वारा भरवाए जा चुके थे, लेकिन एक दिसंबर को इसमें और वृद्धि हुई है। यह प्रतिशत करीब 67-68 प्रतिशत पहुंच जाने का अनुमान है। वहीं, जो 25,383 मतदाता मृत हो चुके हैं, वह कुल मतदाता का 2.08 प्रतिशत है। 6595 मतदाता अनट्रेस पाए गए हैं, जिनकी प्रतिशतता 0.54 है। वहीं, 41,419 मतदाता ऐसे हैं जो शिफ्ट हो गए हैं। इनका परसेंटेज 3.39 है। 795 मतदाता अन्य (अदर्श) में हैं, जिनका प्रतिशत 0.07 प्रतिशत है।