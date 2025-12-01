SIR in Kaushambi : सुनो, सुनो...अपना एसआइआर फार्म भरकर जल्द जमा करें, गांव की गलियों में मतदाताओं को ऐसे किया जागरूक
कौशांबी के चायल में ग्राम प्रधान ने एसआईआर फार्म भरने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने माइक से घोषणा कर मतदाताओं से फार्म जल्द जमा करने की अपील की, ताकि वे भविष्य में मतदान से वंचित न रहें। ग्राम प्रधान सुखलाल यादव ने बताया कि मतदाता फार्म भरने में देरी कर रहे हैं, जिससे मतदाता सूची अपडेट करने में विलंब हो रहा है।
संसू, जागरण, चायल (कौशांबी)। सुनो, सुनो...सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि अपना-अपना एसआइआर फार्म भरकर प्राथमिक विद्यालय में जल्द से जल्द जमा करें और भविष्य में अपने मत प्रयोग में बाधक बनने वाली परेशानियों से बचें। इस तरह की पहल सोमवार को चायल विकास खंड के कसेंदा गांव में देखने को मिली। ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य ने गांव की गलियों में घूमकर माइक से अनाउंसमेंट करते हुए लोगों से फार्म जल्द जमा करने की अपील की।
ग्राम प्रधान बोले- लोग फार्म भरने में कर रहे विलंब
कसेंदा के ग्राम प्रधान सुखलाल यादव ने बताया कि गांव में तीन हजार से अधिक मतदाता हैं। दो बीएलओ एसआइआर फार्म भरवाने के लिए लगाए गए हैं। बीएलओ ने एसआइआर फार्म भरने के लिए मतदाताओं को घर-घर जाकर वितरण कर दिया है, लेकिन मतदाता अपनी जिम्मेदारी समझते हुए फार्म भरने के बजाए आज-कल में समय बिता रहे हैं। फार्म को भरकर उसे जमा नहीं कर रहे हैं।
अगली मतदाता सूची में नहीं हो पाएंगे शामिल
इसके चलते कार्य में विलंब हो रहा है। यदि निर्धारित समय बीत गया तो लोग अगली मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं। इसके लिए सोमवार की सुबह उन्होंने क्षेत्र पंचायत सदस्य श्रवण कुमार के साथ हाथ में माइक लेकर गलियों में घूमने लगे। लोगों से एसआइआर अभियान में सहयोग करने की अपील की। उनके साथ सुरेंद्र सिंह, अजय कुमार, जितेंद्र सिंह आदि भी रहे।
