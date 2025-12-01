Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR in Kaushambi : सुनो, सुनो...अपना एसआइआर फार्म भरकर जल्द जमा करें, गांव की गलियों में मतदाताओं को ऐसे किया जागरूक

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:55 PM (IST)

    कौशांबी के चायल में ग्राम प्रधान ने एसआईआर फार्म भरने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने माइक से घोषणा कर मतदाताओं से फार्म जल्द जमा करने की अपील की, ताकि वे भविष्य में मतदान से वंचित न रहें। ग्राम प्रधान सुखलाल यादव ने बताया कि मतदाता फार्म भरने में देरी कर रहे हैं, जिससे मतदाता सूची अपडेट करने में विलंब हो रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कौशांबी के कसेंदा गांव में एसआइआर फार्म भरने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अनाउंसमेंट करते ग्राम प्रधान सुखलाल यादव। जागरण 

    संसू, जागरण, चायल (कौशांबी)। सुनो, सुनो...सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि अपना-अपना एसआइआर फार्म भरकर प्राथमिक विद्यालय में जल्द से जल्द जमा करें और भविष्य में अपने मत प्रयोग में बाधक बनने वाली परेशानियों से बचें। इस तरह की पहल सोमवार को चायल विकास खंड के कसेंदा गांव में देखने को मिली। ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य ने गांव की गलियों में घूमकर माइक से अनाउंसमेंट करते हुए लोगों से फार्म जल्द जमा करने की अपील की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्राम प्रधान बोले- लोग फार्म भरने में कर रहे विलंब

    कसेंदा के ग्राम प्रधान सुखलाल यादव ने बताया कि गांव में तीन हजार से अधिक मतदाता हैं। दो बीएलओ एसआइआर फार्म भरवाने के लिए लगाए गए हैं। बीएलओ ने एसआइआर फार्म भरने के लिए मतदाताओं को घर-घर जाकर वितरण कर दिया है, लेकिन मतदाता अपनी जिम्मेदारी समझते हुए फार्म भरने के बजाए आज-कल में समय बिता रहे हैं। फार्म को भरकर उसे जमा नहीं कर रहे हैं।

    अगली मतदाता सूची में नहीं हो पाएंगे शामिल 

    इसके चलते कार्य में विलंब हो रहा है। यदि निर्धारित समय बीत गया तो लोग अगली मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं। इसके लिए सोमवार की सुबह उन्होंने क्षेत्र पंचायत सदस्य श्रवण कुमार के साथ हाथ में माइक लेकर गलियों में घूमने लगे। लोगों से एसआइआर अभियान में सहयोग करने की अपील की। उनके साथ सुरेंद्र सिंह, अजय कुमार, जितेंद्र सिंह आदि भी रहे।

    यह भी पढ़ें- SIR को लेकर संगम नगरी के शिक्षकों से भावुक अपील, बीएसए ने परिषदीय स्कूलों के अध्यापकों से ऐसा क्या कहा?

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज में भ्रष्टाचार रोकने की कवायद में हटाया ‘शून्य’, संपत्ति की रजिस्ट्री में जीरो के चलते होने लगे थे घपले