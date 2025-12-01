SIR को लेकर संगम नगरी के शिक्षकों से भावुक अपील, बीएसए ने परिषदीय स्कूलों के अध्यापकों से ऐसा क्या कहा?
प्रयागराज में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की प्रगति संतोषजनक नहीं होने पर बीएसए अनिल कुमार ने शिक्षकों से एसआईआर फार्म वितरण में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रकरण में जिले के सम्मान को प्रदेश स्तर पर स्थापित करने का समय आ गया है। भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता ने भी बूथों का निरीक्षण कर लोगों से सहयोग मांगा है। शिक्षकों को प्रतिकर अवकाश देने की मांग की गई है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में प्रयागराज की प्रगति संतोषजनक नहीं है। इसे लेकर बीएसए अनिल कुमार ने परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों से भावुक अपील की है। शिक्षकों को लिखे पत्र में कहा है कि एसआइआर प्रकरण में जिले के सम्मान को प्रदेशस्तर पर स्थापित करने का समय आ गया है।
प्रदेश के अन्य जिले काफी आगे जा चुके हैं
उन्होंने कहा कि धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं से समृद्ध प्राचीन और गौरवशाली नगरी में एसआईआर के डिजिटलीकरण में हम पिछड़ रहे हैं। प्रदेश के अन्य जिले काफी आगे जा चुके हैं। ऐसे में सम्मानजनक स्थिति पाने के लिए हम सब को अधिक प्रयास करना होगा। सभी परिषदीय शिक्षक साथियों से आग्रह किया है कि एसआइआर फार्म वितरण एवं संकलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए बीएलओ, सुपरवाइजर तथा जिला प्रशासन को पूरा सहयोग दें।
भाजपा महानगर अध्यक्ष ने लोगों से की अपील
उधर, मतदाता गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान को लेकर भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता ने विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया। बीएलए 2 से सक्रियता बरतने के लिए कहा और स्थानीय लोगों को इस अभियान में सहयोगी का भी आह्वान किया। उन्होंने मुट्ठीगंज, तिलकनगर, अल्लापुर हैजा अस्पताल, ज्वाला देवी विद्या मंदिर, जीएचएस, बीएचएस आदि बूथों पर निरीक्षण किया।
जिन्हें कठिनाई हो रही कार्यकर्ताओं से मदद लें
उन्होंने बताया कि 11 दिसंबर तक यह कार्य चलेगा। जिन लोगों को इसमें कठिनाई हो रही है पार्टी कार्यकर्ताओं से मदद ले सकते हैं। इस कार्य के लिए पार्टी कार्यालय में निगरानी टीम भी बनाई गई है। यदि कोई परेशानी आती है तो अपने मंडल अध्यक्षों एसआईआर के विधानसभा संयोजकों व कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इस दौरान प्रभाशंकर पांडेय, प्रमोद मोदी, संदीप यादव, अनिल गोस्वामी, पवन श्रीवास्तव, विवेक मिश्र, गोपाल श्रीवास्तव, विजय पटेल आदि मौजूद रहे।
प्रतिकर अवकाश की मांग
बेसिक स्कूलों के शिक्षक एसआइआर प्रक्रिया पूरी कराने में लगे हैं। इसके लिए उनका रविवार का अवकाश भी रद हो गया है। अन्य किसी तरह के अवकाश लेने पर भी रोक लगा दी गई है। इसे देखते हुए प्राथमिक शिक्षक संघ धनूपुर के अध्यक्ष अफरोज अहमद ने जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी से मांग किया है कि शिक्षकों को प्रतिकर अवकाश दिया जाए। वे बीएसए को इसके लिए आदेशित करें। यदि यह कदम उठाया जाता है तो शिक्षक अधिक मनोयोग से कार्य कर सकेंगे।
