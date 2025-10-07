पीआरडी जवान ड्यूटी पर कौशांबी मेडिकल कालेज जा रहा था, रास्ते में अचानक गश खाकर गिरा, चली गई जान

कौशांबी के पश्चिमशरीरा स्थित नागचौरी गांव में एक दुखद घटना हुई। पीआरडी जवान सुरेंद्र प्रसाद पांडेय ड्यूटी पर जाते समय अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। जानकारी होने पर परिवार के लोग वहां पहुंचे और अस्पताल ले गए जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

