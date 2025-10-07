पीआरडी जवान ड्यूटी पर कौशांबी मेडिकल कालेज जा रहा था, रास्ते में अचानक गश खाकर गिरा, चली गई जान
कौशांबी के पश्चिमशरीरा स्थित नागचौरी गांव में एक दुखद घटना हुई। पीआरडी जवान सुरेंद्र प्रसाद पांडेय ड्यूटी पर जाते समय अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। जानकारी होने पर परिवार के लोग वहां पहुंचे और अस्पताल ले गए जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
जागरण संवाददाता, कौशांबी। पश्चिमशरीरा कोतवाली के नागचौरी का पूरा गांव का एक पीआरडी जवान मंगलवार सुबह ड्यूटी पर जा रहा था। गांव के समीप अचानक गश खाकर गिर पड़ा। आनन-फानन स्वजन उसे उपचार के लिए मेडिकल कालेज ले गए। जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव कब्जे में लिया।
बताया जाता है कि नागचौरी का पूरा गांव निवासी सुरेंद्र प्रसाद पांडेय 55 पीआरडी जवान था। इन दिनों उसकी ड्यूटी मेडिकल कालेज में थी। मंगलवार की सुबह रोज की तरह साइकिल लेकर वह घर से ड्यूटी के लिए निकला। गांव के बाहर नहर के करीब अचानक साइकिल समेत सड़क पर गिर पड़ा।
सुरेंद्र प्रसाद पांडेय को राहगीरों ने रास्ते में बेहोश पड़ा देखा तो परिवार के सदस्यों को इसकी जानकारी दी। वहां पहुंचे स्वजन आनन-फानन उसे लेकर मेडिकल कालेज लेकर पहुंचे। इलाज शुरू होते ही सुरेंद्र की सांसे थम गईं।
पीआरडी जवान की मौत की सूचना पाकर अस्पताल पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल किया। इसके बाद शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में थाना प्रभारी त्रिलोकीनाथ पांडेय का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत की वजह साफ हो सकेगी।
