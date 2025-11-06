कौशांबी में छेड़खानी व मारपीट से क्षुब्ध होकर किशोरी ने की थी आत्महत्या, छह आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज, दो गिरफ्तार

संसू, जागरण, सिराथू (कौशांबी)। सैनी थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी ने एक नवंबर को फंदे पर लटककर अपनी जान दे दी थी। इस मामले में किशोरी की मां ने एक युवक पर छेड़खानी और उसके परिवार के लोगों पर बेटी से मारपीट करने का आरोप लगाया है। उसकी तहरीर पर पुलिस ने छह आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपितों ने जान से मारने की धमकी भी दी सैनी पुलिस को शिकायती पत्र देकर महिला ने आरोप लगाया कि गांव के एक युवक के द्वारा बदनीयती से उसकी 13 वर्षीय बेटी का सरेराह हाथ पकड़ लिया था। इसका विरोध करने पर आरोपित के परिवार के लोगों ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। आरोप लगाया कि घटना से क्षुब्ध होकर उसकी बेटी ने एक नवंबर को फंदे से झूल कर आत्महत्या कर ली थी। महिला ने आरोपित युवक समेत उसके स्वजन को बेटी की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई की मांग की।

इनके खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस महिला की तहरीर के आधार पर सैनी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। पुलिस ने गांव निवासी रमेश, गनेश, मुकेश, मनेश व केस कुमार पुत्रगण राम आसरे व पूजा पत्नी केशलाल के खिलाफ मुकदमा कायम कर दो को गिरफ्तार कर लिया है।