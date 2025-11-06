Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कौशांबी में छेड़खानी व मारपीट से क्षुब्ध होकर किशोरी ने की थी आत्महत्या, छह आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज, दो गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 02:47 PM (IST)

    कौशांबी में एक किशोरी ने छेड़खानी और मारपीट से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मृतका की मां की शिकायत पर सैनी पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला ने आरोप लगाया कि एक युवक ने उसकी बेटी के साथ छेड़खानी की और परिवार ने मारपीट की, जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कौशांबी में छेड़खानी और मारपीट से तंग आकर किशोरी ने आत्महत्या की थी, मां ने छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया।

    संसू, जागरण, सिराथू (कौशांबी)। सैनी थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी ने एक नवंबर को फंदे पर लटककर अपनी जान दे दी थी। इस मामले में किशोरी की मां ने एक युवक पर छेड़खानी और उसके परिवार के लोगों पर बेटी से मारपीट करने का आरोप लगाया है। उसकी तहरीर पर पुलिस ने छह आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपितों ने जान से मारने की धमकी भी दी

    सैनी पुलिस को शिकायती पत्र देकर महिला ने आरोप लगाया कि गांव के एक युवक के द्वारा बदनीयती से उसकी 13 वर्षीय बेटी का सरेराह हाथ पकड़ लिया था। इसका विरोध करने पर आरोपित के परिवार के लोगों ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। आरोप लगाया कि घटना से क्षुब्ध होकर उसकी बेटी ने एक नवंबर को फंदे से झूल कर आत्महत्या कर ली थी। महिला ने आरोपित युवक समेत उसके स्वजन को बेटी की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई की मांग की।

    इनके खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस

    महिला की तहरीर के आधार पर सैनी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। पुलिस ने गांव निवासी रमेश, गनेश, मुकेश, मनेश व केस कुमार पुत्रगण राम आसरे व पूजा पत्नी केशलाल के खिलाफ मुकदमा कायम कर दो को गिरफ्तार कर लिया है।

    सैनी थाना प्रभारी बोले- दो आरोपित गिरफ्तार

    इस बाबत सैनी थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह का कहना है की पीड़िता की तहरीर के आधार पर छह आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आऱोपित रमेश व केश लाल को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अन्य आरोपितों की तालाश की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- कौशांबी में चौरीचौरा ट्रेन को आते देख रेलवे ट्रैक पर लेटी किशोरी, दर्दनाक मौत, कक्षा आठ की छात्रा काफी देर से टहल रही थी

    यह भी पढ़ें- पुलिस से बचने को दूसरी मंजिल से कूदा 50 हजार का इनामी, टूटा पैर, पकड़ने के लिए छलांग लगाने वाले हेड कांस्टेबल भी घायल