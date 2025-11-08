Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कौशांबी में दो बेटों ने लाठी-डंडा से पीटकर पिता की जान ली, बड़े भाई को मरणासन्न किया, कारण जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 05:04 PM (IST)

    कौशांबी के करारी कस्बे में दो बेटों ने पिता की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी। पिता ने एक बीघा जमीन बड़ी बहू के नाम कर दी थी, जिससे नाराज बेटों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बीच-बचाव करने आए बड़े भाई को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कौशांबी के करारी में बुजुर्ग की हत्या के बाद मौके पर जुटी भीड़ व पुलिसकर्मी। वीडियो ग्रैव

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। खून के रिश्ते के कलंकित करने वाली एक दर्दनाक घटना शुक्रवार की शाम करारी कस्बे में हुई। पुश्तैनी जायदात के बंटवारे से नाराज बेटों ने सरेराह अपने पिता को लाठी-डंडे से जमकर पीटा। शोरगुल पर बीच-बचाव के लिए पहुंचे बड़े भाई पर भी जानलेवा हमला किया। घटना में जख्मी पिता-पुत्रों को इलाज के लिए मेडिकल कालेज लाया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गंभीर घायल प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में भर्ती 

    इलाज के दौरान बुजुर्ग पिता की सांसें थम गई। जबकि बड़े भाई की हालत नाजुक देख चिकित्सकों ने उसे प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया। मामले में मृतक की पत्नी की तहरीर पर आरोपित बेटों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा कायम कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

    बड़े बेटे संग रहते थे बुजुर्ग दुर्गा प्रसाद 

    करारी कस्बे के नेता नगर मुहल्ला निवासी 60 वर्षीय दुर्गा प्रसाद पुत्र राम औतार किसानी करते थे। वह अपनी पत्नी श्रीमति के साथ बड़े बेटे ज्ञानसिंह के स्वजन के साथ रहते थे। मझला बेटा विलेश व छोटा वीरेंद्र अपने-अपने पत्नी व बच्चों के साथ अलग रहते हैं।

    घर लौटते समय बेटों ने किया हमला  

    दुर्गा प्रसाद की पत्नी श्रीमति ने बताया कि कुछ महीने पहले मृतक दुर्गा प्रसाद ने एक बीघे जमीन व घर ज्ञान की पत्नी के नाम लिख दिया था। इसी को लेकर छोटे बेटे विमलेश व वीरेंद्र नाराज रहते थे। शुक्रवार की शाम करीब 7.30 बजे दुर्गा प्रसाद मुहल्ले में रहने वाले मिठाई लाल के घर की तरफ से लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में विमलेश व वीरेंद्र ने लाठी-डंडे से पिता को पीटना शुरु कर दिया।

    बीच-बचाव करने गए ज्ञान सिंह को लहूलुहान किया 

    शोरगुल पर बड़ा बेटा ज्ञानसिंह बीच-बचाव के लिए पहुंचा तो उसे भी बेरहमी से पीटा गया। इस बीच किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे करारी कोतवाली के इंस्पेक्टर सियाकांत चौरसिया ने घायलों को एंबुलेंस से इलाज के लिए मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। ज्ञानसिंह की हालत नाजुक देख चिकित्सकों ने उसे प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया है। मेडिकल कालेज में भर्ती दुर्गा प्रसाद की इलाज के दौरान शनिवार की भोर मौत हो गई। घटना से स्वजन में कोहराम है।

    घर में ताला बंद कर भागे आरोपित

    दुर्गा प्रसाद की मौत के बाद करारी पुलिस पुलिस तत्काल आरोपित बेटों की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर दबिश दी। आरोपितों के घर में बाहर से ताला बंद था। इंस्पेक्टर सियाकांत चौरसिया का कहना है कि हमलावरों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

    आरोपितों की होगी गिरफ्तारी : सीओ सिटी 

    सीओ सिटी शिवांक सिंह का कहना है कि मृतक की पत्नी की तहरीर पर आरोपित बेटों के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया गया है। पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- Kaushambi Murder Case : अविवाहित भाई की जमीन भी बड़ी बहू के नाम करने वाले थे दुर्गा प्रसाद, यही बनी हत्या की वजह

    यह भी पढ़ें- प्रतापगढ़ में मादक पदार्थों के कुख्यात तस्कर के घर पुलिस-आबकारी का छापा, भारी मात्रा में कैश बरामद, नोट गिनने को मंगाई गई मशीन