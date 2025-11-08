कौशांबी में दो बेटों ने लाठी-डंडा से पीटकर पिता की जान ली, बड़े भाई को मरणासन्न किया, कारण जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

जागरण संवाददाता, कौशांबी। खून के रिश्ते के कलंकित करने वाली एक दर्दनाक घटना शुक्रवार की शाम करारी कस्बे में हुई। पुश्तैनी जायदात के बंटवारे से नाराज बेटों ने सरेराह अपने पिता को लाठी-डंडे से जमकर पीटा। शोरगुल पर बीच-बचाव के लिए पहुंचे बड़े भाई पर भी जानलेवा हमला किया। घटना में जख्मी पिता-पुत्रों को इलाज के लिए मेडिकल कालेज लाया गया।

गंभीर घायल प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में भर्ती इलाज के दौरान बुजुर्ग पिता की सांसें थम गई। जबकि बड़े भाई की हालत नाजुक देख चिकित्सकों ने उसे प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया। मामले में मृतक की पत्नी की तहरीर पर आरोपित बेटों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा कायम कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

बड़े बेटे संग रहते थे बुजुर्ग दुर्गा प्रसाद करारी कस्बे के नेता नगर मुहल्ला निवासी 60 वर्षीय दुर्गा प्रसाद पुत्र राम औतार किसानी करते थे। वह अपनी पत्नी श्रीमति के साथ बड़े बेटे ज्ञानसिंह के स्वजन के साथ रहते थे। मझला बेटा विलेश व छोटा वीरेंद्र अपने-अपने पत्नी व बच्चों के साथ अलग रहते हैं।

घर लौटते समय बेटों ने किया हमला दुर्गा प्रसाद की पत्नी श्रीमति ने बताया कि कुछ महीने पहले मृतक दुर्गा प्रसाद ने एक बीघे जमीन व घर ज्ञान की पत्नी के नाम लिख दिया था। इसी को लेकर छोटे बेटे विमलेश व वीरेंद्र नाराज रहते थे। शुक्रवार की शाम करीब 7.30 बजे दुर्गा प्रसाद मुहल्ले में रहने वाले मिठाई लाल के घर की तरफ से लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में विमलेश व वीरेंद्र ने लाठी-डंडे से पिता को पीटना शुरु कर दिया।

बीच-बचाव करने गए ज्ञान सिंह को लहूलुहान किया शोरगुल पर बड़ा बेटा ज्ञानसिंह बीच-बचाव के लिए पहुंचा तो उसे भी बेरहमी से पीटा गया। इस बीच किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे करारी कोतवाली के इंस्पेक्टर सियाकांत चौरसिया ने घायलों को एंबुलेंस से इलाज के लिए मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। ज्ञानसिंह की हालत नाजुक देख चिकित्सकों ने उसे प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया है। मेडिकल कालेज में भर्ती दुर्गा प्रसाद की इलाज के दौरान शनिवार की भोर मौत हो गई। घटना से स्वजन में कोहराम है।

घर में ताला बंद कर भागे आरोपित दुर्गा प्रसाद की मौत के बाद करारी पुलिस पुलिस तत्काल आरोपित बेटों की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर दबिश दी। आरोपितों के घर में बाहर से ताला बंद था। इंस्पेक्टर सियाकांत चौरसिया का कहना है कि हमलावरों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।