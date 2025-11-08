Kaushambi Murder Case : अविवाहित भाई की जमीन भी बड़ी बहू के नाम करने वाले थे दुर्गा प्रसाद, यही बनी हत्या की वजह

संसू, जागरण, करारी (कौशांबी)। Kaushambi Murder Case नेता नगर मुहल्ला निवासी दुर्गा प्रसाद का बड़े बेटे ज्ञानसिंह व उसके परिवार पर जान छिड़कना आखिरकार उनकी मौत का कारण बन गया। दुर्गा खुद के हिस्से की जमीन को बड़ी बहू के नाम कर ही चुके थे, अब वह अपने अविवाहित भाई की जमीन भी छोटे बेटे विमलेश व वीरेंद्र को नहीं देना चाहते थे।

जिंदा रहते एक इंच भी जमीन न देने की धमकी दी थी Kaushambi Murder Case इसे लेकर दुर्गा प्रसाद का छोटे बेटों से कई बार झगड़ा भी हुआ लेकिन उसने छोटे बेटों को जिंदा रहते एक इंच भी जमीन नहीं देने की धमकी दी थी। यह भी कहा था कि वह जिंदा रहते हुए सारी जमींन व घर बड़ी बहू के नाम कर देगा।

भाई की दो बीघा जमीन की वरासत उनके नाम थी Kaushambi Murder Case करारी कस्बे के नेता नगर मुहल्ला निवासी दुर्गा प्रसाद व वेणी सगे भाई थे। वेणी की शादी नहीं हुई थी। कुछ साल पहले की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद वेणी के हिस्से की करीब दो बीघा जमीन वरासत के तौर पर दुर्गा प्रसाद के नाम पर दर्ज हुई थी।

हत्यारोपित दूसरे के खेतों में करते हैं काम पड़ोसियों की मानें तो दुर्गा प्रसाद की हत्या करने वाले आरोपित छोटे बेटे वीरेंद्र व विमलेश की भी कच्ची गृहस्थी थी। वह लोग दूसरे के खेतों में काम करके अपनी पत्नी व बच्चों का भरण-पोषण करते है। आरोपित बेटे अपने हिस्से में आने वाला खेत मांग रहे थे, लेकिन दुर्गा प्रसाद एक इंच भी जमीन देने को तैयार नहीं था।