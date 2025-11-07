Language
    कौशांबी में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार भाई-बहन को कुचलने के बाद दुकान में घुसी अनियंत्रित कार, एक गंभीर

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 03:01 PM (IST)

    कौशांबी में प्रयागराज-कानपुर राजमार्ग पर तेज़ रफ्तार कार ने बाइक सवार भाई-बहन को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। कार एक दुकान में जा घुसी। चालक और शिक्षिका बाल-बाल बचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। मृतकों की पहचान विजेंद्र और राधा के रूप में हुई है, जबकि खुशी गंभीर रूप से घायल है।

    प्रयागराज-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कौशांबी के महगांव में कार और क्षतिग्रस्त बाइक, हादसे में दो लोगों की जान गई है। जागरण

    जागरण संवाददाता कौशांबी। प्रयागराज-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेकाबू कार काल बनकर दौड़ी। महगांव के समीप कार चालक ने पहले आगे चल रहे बाइक सवार युवक व उसकी दो मौसेरी बहनों को कुचला फिर सड़क के किनारे बिजली के पोल को तोड़ते हुए एक चाय-नाश्ते की दुकान में जा घुसी।

    कार चालक व शिक्षिका बाल-बाल बचे 

    हादसे में गंभीर रूप से जख्मी बाइक सवार की इलाज के लिए ले जाते वक्त मौत हुई वहीं मौसेरी बहन ने प्रयागराज के अस्पताल में दम तोड़ दिया। एक किशोरी की हालत नाजुक बनी हुई है। कार कोखराज कंपोजिट स्कूल में तैनात शिक्षिका की बताई जाती है, जो चालक के साथ प्रयागराज स्थित घर से ड्यूटी पर जा रहीं थी। कार का एयरबैग खुलने के कारण शिक्षिका व चालक बाल-बाल बचे।

    प्रयागराज के पूरामुफ्ती क्षेत्र के रहने वाले

    प्रयागराज के पूरामुफ्ती क्षेत्र के भरेठा मजरा मरियाडीह निवासी जयसिंह यादव के साली की शादी की शादी संदीपनघाट क्षेत्र के महगांव निवासी कमल उर्फ शेरू यादव हुई है। पिछले कुछ दिनों की कमल की बेटी 18 वर्षीय खुशी व 16 वर्षीय राधा अपने मौसा जयसिंह के यहां थीं।

    विजेंद्र बाइक से मौसेरी बहनों संग महगांव जा रहा था 

    शुक्रवार को जयसिंह का बेटा 28 वर्षीय विजेंद्र यादव बाइक से दोनों मौसेरी बहनों को छोड़ने के लिए महगांव आ रहा था। जैसे ही वह महगांव पहुंचा तभी प्रयागराज से कानपुर की तरफ जा रहे तेज रफ्तार कार ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दिया। घटना में बाइक सवार मौसेरे भाई-बहन लहूलुहान होकर सड़क पर तड़पने लगे। इसके बाद अनियंत्रित हुई कार सड़क के किनारे एक बिजली के पोल को तोड़ते हुए फुटपाथ में स्थित नाश्ते की दुकान में जा घुसी।

    खुशी की हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती 

    घटना की जानकारी पर पहुंचे थाना प्रभारी शशिकांत मिश्रा ने तत्काल एंबुलेंस से जख्मी भाई-बहनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। अस्पताल पहुंचने से पहले ही विजेंद्र की मौत हो गई। खुशी व राधा की हालत नाजुक देख स्थानीय अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे इलाज के लिए प्रयागराज रेफर कर दिया। प्रयागराज के अस्पताल में इलाज के दौरान राधा की भी मौत हो गई। खुशी की हालत नाजुक बनीं हुई है।

    कार प्रयागराज निवासी शिक्षिका की है

    थाना प्रभारी शशिकांत मिश्रा का कहना है कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक विजेंद्र के पिता जयसिंह की तहरीर पर कार चालक के खिलाफ मुकदमा कायम कर कार को कब्जे में ले लिया गया है। कार प्रयागराज के सिविल लाइन निवासी शिक्षिका रिचा मिश्रा की है। हादसे के वक्त शिक्षिका कार से ड्यूटी आ रही थी। कार उनका चालक चला रहा था। टक्कर लगने की वजह से कार का एयरबैग खुलने के कारण शिक्षिका व चालक बाल-बाल बचे हैं। 

    बड़ी अनहोनी होने से टली

    चायल प्रतिनिधि के अनुसार हाईवे पर शुक्रवार की सुबह करीब सवा नौ बजे काल बनकर दौड़ी कार को लेकर स्थानीय लोग सिहर उठते हैं। इस गांव में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। शुक्रवार (जुमे) की नमाज को लेकर लोग आराम से घरों से बाहर निकले थे। जिस दुकान में कार अनियंत्रित होकर घुसी वहां सारा दिन चहल-पहल रहती है। सर्दी व जुमे के कारण दुकानदार ने भी देरी से झोपड़ीनुमा दुकान खोली।

    दुकान का सामान बर्बाद हुआ

    इस घटना में दुकान के बाहर खड़ी एक ग्राहक की बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। दुकान में रखी पानी की बोतल, बिस्किट, नमकीन आदि भी बर्बाद हो गया। लोगों की मानें तो घटना के बाद कार के टायर के निशान सड़क पर बन गया था।

