    कौशांबी में विवाहिता से दुष्कर्म के आरोपित तांत्रिक आखिर पुलिस गिरफ्त में आ ही गया, पुलिस ने भेजा जेल, ब्लैकमेल भी करता था

    By RAJ KUMAR SRIVASTAVAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 07:19 PM (IST)

    कौशांबी में एक विवाहिता से दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने के आरोपित तांत्रिक को महेवाघाट पुलिस ने गिरफ्तार किया। महिला अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए तांत्रिक के पास गई थी, जहाँ तांत्रिक ने उसे बेहोश करके दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    Hero Image

    महेवाघाट पुलिस की गिरफ्त में दुष्कर्म का आरोपित तांत्रिक। सौजन्य : पुलिस मीडिया सेल

    जागरण संवाददाता,कौशांबी। बेटे की बीमारी से परेशान विवाहिता की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसके साथ दुष्कर्म व वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपित तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को आरोपित के खिलाफ लिखापढ़ी कर चालान कोर्ट भेजा गया गया। जहां से अदालत ने आरोपित को जेल भेज दिया।

    मंझनपुर इलाका स्थित मायके में रहती है महिला  

    प्रयागराज के एयरपोर्ट क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने बताया कि वह दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी करता था। इस दौरान पत्नी मंझनपुर कोतवाली इलाके के एक गांव स्थित मायके में रहती थी। उसके तीन बच्चे हैं। पांच वर्षीय बड़े बेटे की तबियत खराब रहती थी।

    पश्चिमशरीरा का रहने वाला है आरोपित तांत्रिक

    पीड़ित की मानें तो उसकी पत्नी को ननिहाल के किसी व्यक्ति ने बताया कि पश्चिमशरीरा के डहरई गांव का धीरेंद्र तांत्रिक है और वह बेटे की बीमारी दूर कर सकता है। पीड़ित के मुताबिक भरोसे में आकर पत्नी दो सितंबर को बेटे का झाड़-फूंक कराने के लिए तांत्रिक के पास गई।

    लौंग खिलाने के बाद बेहोश हुई थी फिर किया दुष्कर्म 

    इसके बाद तांत्रिक ने उसे खाने के लिए लौंग दिया। लौंग खाने के कुछ देर बाद ही पत्नी बेहोश हुई तो उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपित ने घटना का वीडियो बनाया व पुलिस से शिकायत करने पर उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी। हालांकि दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

    एसपी के आदेश पर दर्ज हुआ था मुकदमा  

    पीड़िता ने फोन करके उसे (पति) को घटना के बारे में जानकारी दी तो वह ससुराल पहुंचा। मामले की शिकायत एसपी राजेश कुमार से की गई। एसपी के आदेश पर महेवाघाट कोतवाली पुलिस ने आरोपित के खिलाफ 14 अक्टूबर को मुकदमा कायम कर लिया है।

    क्या कहते हैं थाना प्रभारी

    इस संबंध में महेवाघाट थाना प्रभारी प्रभुनाथ सिंह का कहना है कि शुक्रवार को आरोपित तांत्रिक को हिनौता मोड़ के समीप से गिरफ्तार कर लिया गया है। लिखापढ़ी के बाद उसका चालान कर दिया गया।

