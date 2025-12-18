Language
    कौशांबी में 'लापता' ग्राम विकास अधिकारी के नाटक से उठा पर्दा, दुष्कर्म मामले में पुलिस ने भेजा जेल

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 05:44 PM (IST)

    कौशांबी में लापता ग्राम विकास अधिकारी राम गोविंद का मामला झूठा निकला। फेसबुक फ्रेंड से शादी का दबाव बनाने पर उसने आत्महत्या का नाटक किया था। युवती ने ...और पढ़ें

     कौशांबी विकास खंड में तैनात युवती से दुष्कर्म के आरोपित ग्राम विकास अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) राम गोविंद के कथित तौर पर लापता होने के प्रकरण की चौंकाने वाली सच्चाई उजागर हुई है। वह सुसाइड नहीं बल्कि फेसबुक फ्रेंड के शादी का दबाव बनाने पर आत्महत्या का नाटक रचकर गायब हुआ था। युवती को आरोपित राम गोविंद ने चित्रकूट के एक होटल में ले जाकर शादी का झांसा दिया फिर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने युवती की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा कायम कर गुरुवार को उसे जेल भेज दिया है।

    कौशांबी विकास खंड में तैनात है राम गोविंद  

    सरायअकिल क्षेत्र के बंथरी निवासी राम गोविंद पुत्र श्रीराम ग्राम विकास अधिकारी है। उसकी तैनाती कौशांबी विकास खंड में है। 12 दिसंबर को राम गोविंद घर से बाइक लेकर निकला था। शाम तक वह नहीं लौटा तो स्वजन ने खोजबीन शुरू की। इस दौरान फकीराबाद की एक बाइक मैकेनिक के यहां राम गोविंद की बाइक खड़ी मिली। 

    सुसाइड नोट में क्या लिखा था... 

    राम गोविंद के भाई शिव गोविंद ने 13 दिसंबर को मामले की गुमशुदगी दर्ज कराई। शिव गोविंद ने बताया कि राम गोविंद ने छोटे भाई गोविंद को सुसाइड नोट भेजा है। इसमें उसने लिखा है कि प्रयागराज के झूंसी में रहने वाली युवती ने जनवरी 2025 में फेसबुक से उसका नंबर हासिल कर लिया। फोन व वीडियो काल पर युवती बात करती थी।

    'युवती 15 लाख रुपये वसूल चुकी है'

    यह भी जिक्र किया कि वीडियो काल के जरिए स्क्रीनशाट लिए गए। उन्हें एडिट कर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देते हुए युवती 15 लाख रुपये वसूल चुकी है। यह भी बताया कि राम गोविंद ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि युवती उससे शादी करके हत्या करवा देना चाहती है। इससे मृतक आश्रित कोटे से उसे नौकरी मिल जाए।

    पुलिस-एसओजी व सर्विलांस टीम कर रही थी तलाश

    मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी राजेश कुमार ने सरायअकिल पुलिस के अलावा एसओजी व सर्विलांस टीम को राम गोविंद की बरामदगी के लिए लगाया। उधर, पुलिस ने कथित सुसाइड नोट में जिस युवती को आरोपित किया था। उससे पूछताछ की सारी कहानी ही पलट गई।

    युवती को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी

    युवती ने बताया कि करीब सालभर से फेसबुक के जरिए राम गोविंद उसके संपर्क में था। 14 फरवरी 2025 को वह उसे चित्रकूट के कामतानाथ स्थित किसी होटल में बुलाया। वहां शादी का झांसा देकर उसने शारीरिक संबंध बनाया। बाद में शादी की बात करने पर आरोपित ने गाली-गलौज करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी।

    एसपी बोले- दुष्कर्म का केस दर्ज कर जेल भेजा गया  

    पुलिस ने युवती की तहरीर पर 17 दिसंबर को आरोपित राम गोविंद के खिलाफ मुकदमा कायम किया। इसी दिन तिल्हापुर के समीप से राम गोविंद को बरामद किया गया। राम गोविंद को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी राजेश कुमार ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा कायम किया गया है। उसके खिलाफ लिखापढ़ी कर जेल भेजा गया है।

