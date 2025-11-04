Kaushambi Police Encounter : संदीपन घाट क्षेत्र में SOG से मुठभेड़, एक गोतस्कर के पैर में लगी गोली, दो गिरफ्तार
कौशांबी के संदीपन घाट इलाके में एसओजी और गोतस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गोतस्कर के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाशों के कब्जे से हथियार और गोमांस बरामद किया गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संसू, जागरण, चायल (प्रयागराज)। संदीपन घाट क्षेत्र के भीटा गांव के समीप मंगलवार सुबह एसओजी टीम की गोतस्कर से मुठभेड़ हो गई। पुलिस से घिरता देख एक बदमाश ने तमंचा से फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की। एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। जबकि उसके साथी को घेराबंदी करके पकड़ लिया गया। घायल को अस्पताल भेजकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
पुलिस टीम संग एसओजी ने की घेराबंदी
एसओजी प्रभारी को मंगलवार की सुबह सूचना मिली कि कुछ गोतस्कर एक आटो वाहन में गोमांस लेकर बेचने जा रहे हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष संदीपन घाट व एसओजी प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर घेराबंदी की। बदमाशों ने अपने को घिरता देख कर पुलिस टीम पर फायर किया।
घायल बदमा जिला चिकित्सालय में भर्ती
पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को आत्म समर्पण को कहा गया। बदमाशों ने पुनः फायर किया। पुलिस ने आत्म सुरक्षार्थ जवाबी फायर किया। इसमें गोली एक बदमाश के पैर मे लगी। उसे पुलिस टीम ने पकड़ लिया। उसे जिला चिकित्सालय, मंझनपुर भेजा गया। उधर उसके साथी को भी पकड़ लिया गया।
बदमाशों के पास से तमंचा आदि बरामद
पुलिस के मुताबिक घायल बदमाश जफर अहमद पुत्र वकील अहमद निवासी सैयद सरावां थाना चरवा है। उसका गिरफ्तार साथी नबीउल्लाह पुत्र अमानत उल्ला निवासी जलालपुर बोरियों थाना संदीपन घाट है। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने चापड़, चाकू, लकड़ी का टुकड़ा, दो रस्सी, मोटर साइकिल, एक आटो, एक तमंच दो खोखा, दो जिंदा कारतूस बरामद किया।
