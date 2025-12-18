कानपुर के तीन दोस्त महंगे शौक व वाहन लोन की किश्त भरने को बने चोर, कौशांबी पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल, एक है अपराधी

जागरण संवाददाता, कौशांबी। महंगे शौक व लोन पर लिए गए वाहन की किस्त जमा करने के लिए कानपुर निवासी तीन दोस्तों ने चोरी करना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति की मदद से तीनों हाईवे निर्माण में काम आने वाली मेटल बीम व स्पेशल पार्ट चोरी करते थे।

गुरुवार को पुलिस ने आरोपितों को भेजा जेल राम वनगमन मार्ग का निर्माण करा रही संस्था का माल चोरी होने के मामले में दर्ज मुकदमे में पुलिस ने हाईवे के टोल प्लाजा की फुटेज खंगाली तो गैंग के सदस्यों का चेहरा बेनकाब हुआ। पुलिस ने तीनों बदमाशों को चुराए गए माल व उसे ढोने में प्रयुक्त किए जाने वाले वाहन सहित गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया।

28 नवंबर को संदीपनघाट थाने में दर्ज हुआ मुकदमा संदीपनघाट थाने में 28 नवंबर को राम वनगमन मार्ग निर्माण करा रही संस्था के कर्मचारी अलीगढ़ के इगलास थानांतर्गत सरकोरिया निवासी कौशिक पुत्र रणवीर सिंह ने तहरीर दी। बताया कि सड़क किनारे लगे मेटल बीम व अन्य स्पेशल पार्ट चोरी हुए हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर छानबीन शुरू की। इस दौरान पीएनसी कंपनी व कटौघन टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई।

चोरी का माल ले जाने की फुटेज मिली थाना प्रभारी शशिकांत मिश्र ने बताया कि फुटेज में लोडर से चुराया गया माल ले जाते हुए दिखे। गुरुवार को घटना का राजफाश करते हुए एसपी राजेश कुमार ने बताया कि चोरों की धरपकड़ के लिए तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए गए। इसी के आधार पर गुरुवार को बसेढ़ी के समीप राम वनगमन अंडरपास के समीप चेकिंग के दौरान एक चार पहिया वाहन आता दिखा। उसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो चालक गाड़ी छोड़कर भागने लगा। पुलिस ने दौड़ाकर चालक व गाड़ी में बैठे दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया।

ये हैं पकड़े गए युवक पकड़े गए युवकों की पहचान कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र के उसरी निवासी विकास उर्फ अन्नू पुत्र पुत्तन, नीभू निवासी प्रदीप पुत्र सुरेंद्र चंद्र व सुचेंद्र पुत्र स्वर्गीय शिवपाल सिंह के रूप में हुई। जिस लोडर में यह लोग सवार थे, उसमें से चोरी किए हुए 13 स्पेशल पार्ट एंगल, 160 अदद नट बोल्ट, एक रिंच व दो पाना बरामद हुआ। इसके अलावा सभी की तलाशी के दौरान 14 हजार 70 रुपये और चार मोबाइल बरामद हुए।

मौज-मस्ती में खर्च करने के लिए करते थे चोरी पूछताछ में सुचेंद्र ने बताया कि वे लोग मूरतगंज के समीप बन रहे हाईवे से लोहे के एंगल, चादर आदि चोरी करते थे। चोरी गाड़ी की किश्त भरने व मौज-मस्ती में खर्च करने के लिए करते थे। 26 नवंबर की रात वह लोग लोडर से आए थे। बीम व चहर खोलकर लगभग 25 कुंतल लोहा चुराए थे। इसे बेचने पर 60 हजार रुपये मिले थे। चार दिसंबर की रात फिर से बीम व लोहे की चहर चोरी की जो लगभग 22 कुंतल था। यह लोहा 52 हजार का बिका।