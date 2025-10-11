कौशांबी में नवविवाहिता की हत्या, क्षत-विक्षत शव ससुर खदेरी नदी में मिला, मेले में हो गईथी लापता
कौशांबी में एक नवविवाहिता का शव ससुर खदेरी नदी में मिला। रविता नामक इस युवती ने एक महीने पहले प्रेमी से कोर्ट मैरिज की थी, जिससे ससुराल वाले नाखुश थे। पांच दिन पहले वह मेले से लापता हो गई थी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की थी। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस जांच में जुट गई है।
संसू, जागरण, चायल (कौशांबी)। एयरपोर्ट क्षेत्र के गांजा गांव में शनिवार की दोपहर एक नवविवाहिता का क्षत-विक्षत शव ससुर खदेरी नदी में मिला। नवविवाहिता ने एक महीने पहले प्रेमी से कोर्ट मैरिज किया था। रिश्ते से प्रेमी के स्वजन खुश नहीं थे।
गुमशुदगी पुलिस ने की थी दर्ज
पांच दिन पहले वह झलवा में लगे मेला देखने के दौरान लापता हुई थी। पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर तलाश कर रही थी। सूचना के बाद डाग स्क्वायड के साथ पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच पड़ताल करते हुए शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना को लेकर स्वजन में कोहराम मचा रहा।
20 वर्षीय रविता की एक माह पूर्व हुई थी कोर्ट मैरिज
एयरपोर्ट क्षेत्र के फुलवारी बाग मजरा गौसपुर कटहुला गांव निवासी किसन लाल मेहनत मजदूरी करके स्वजन का भरण पोषण करते हैं। उनकी तीन बेटियों में दो बेटियों की शादी हो चुकी है। सबसे छोटी बेटी 20 वर्षीय रविता ने एक महीने पहले सात सितंबर 2025 को पीपल गांव फतेहपुर गांव निवासी राकेश कुमार पुत्र छोटे लाल के साथ कोर्ट मैरिज किया था।
ससुराल के लोग इस शादी से थे नाखुश
स्वजन के मुताबिक बेटे के इस रिश्ते से बेटी के ससुराल के अन्य लोग नाखुश थे। बड़ी बहन सबिता देवी ने बताया कि शादी करने के बाद वह उसके ससुराल पिपरी के कमालपुर बरेठी गए थे । कुछ दिन रहने के बाद घर लौटे।
संदिग्ध हाल में मेला से हो गई थी लापता
पांच अक्टूबर को प्रयागराज के झलवा ने लगे मेला देखने वह पति के साथ गई थी। इसी बीच वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। पति घर लौट कर लापता होने की जानकारी सास कुंती देवी को दिया। जानकारी के बाद स्वजन के होश उड़ गए। अनहोनी की आशंका करते हुए खोजबीन शुरू किया। घटना की तहरीर पुलिस को दी गई। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर नवविवाहिता की तालाश करना शुरू किया था।
चरवाहों ने नदी से जुड़े नाले में देखा शव
शनिवार को चरवाहों ने ससुर खदेरी नदी से जुड़े नाला में नवविवाहिता का क्षत- विक्षत शव देखा तो सनसनी फैल गई। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसी बीच पहुंची मां ने बेटी के रूप में शव की पहचान किया। घटना की सूचना पर डाग स्क्वायड के साथ पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। सैंपलिंग करते हुए शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना को लेकर स्वजन में कोहराम मचा रहा।
